Prime laureate Dibaf & Etoile Culinary Campus . E’ il primo corso di laurea pubblico in Italia

NewTuscia – VITERBO – Nella sessione di laurea del 25 marzo , Alice Rossi e Flaminia Parenti entrambi di Viterbo hanno concluso con successo il percorso formativo a doppia qualifica del corso di laurea in Tecnologie Alimentari ed Enologiche, curriculum industrie alimentari, profilo eno-gastronomico, nato dalla collaborazione tra il Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (Dibaf) e la prestigiosa scuola Etoile Culinary Campus srl, Ente formatore accreditato dalla Regione Lazio (www.scuoladicucinaetoile.com).

Questo connubio ha permesso, con grande impegno da entrambe le parti, di attivare il primo corso di laurea pubblico in Italia dedicato al complesso mondo della produzione di alimenti di elevata qualità gastronomica e ha consentito agli studenti iscritti, oltre al diploma di Laurea, il simultaneo conseguimento della qualifica professionale di esperto della produzione di pasti.

Il percorso formativo, infatti, articolato nei tre anni del corso di laurea, ha previsto un periodo destinato ogni anno alle attività professionalizzanti all’Etoile di Tuscania per ottenere sia l’acquisizione dei 180 crediti formativi universitari (CFU) che il superamento delle prove valutative per la qualifica regionale.

Doppio impegno, ma doppia soddisfazione per le nostre studentesse, che possono vantare un doppio titolo, per ora unico, in Italia.

Escono dunque dall’UNITUS le nostre “tecnochef”.