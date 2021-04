Il Pci di Marino inaugura la nuova sezione

NewTuscia – MARINO – I Comunisti a Marino sono sempre stata una forza legata al popolo, che ha rappresentato e rappresenta i lavoratori e le fasce più deboli della società. Ora, il Partito Comunista Italiano sta tornando in campo, lo stiamo ricostruendo, a piccoli passi, ma con il volto che ognuno potrà riconoscere come nostro da cento anni. Non solo la falce e martello e stella, ma la forza delle idee di trasformazione della società con la nostra proposta le nostre lotte, per cercare un largo consenso, popolare, coi lavoratori, con le forze antifasciste, con la sinistra di classe.

Sabato 10 aprile alle ore 16:00 A Marino centro, in via M. Montecchi,14 “trincera”, il Partito Comunista Italiano inaugura la nuova sede della Sezione Enrico Berlinguer.

Partecipano: Stefano Enderle, Segretario di Sezione, Marco Onofrio, Scrittore, Mauro Alboresi, Segretario PCI Nazionale. Coordina: Maurizio Aversa, della segreteria di Sezione e regionale.

Intervengono: Oreste Della Posta, segretario regionale ; Andrea Sonaglioni, segretario della Federazione Castelli; Sonia Pecorilli, assessore a Sermoneta e della segreteria regionale; Mauro Avello, portavoce di Essere Marino, della segreteria di sezione e del Comitato regionale; Fabio Mestici, del PSI Marino e della Federazione provinciale di Roma; Giorgia Galli; Mirko Laurenti; Sergio Santinelli, di Essere Marino e della segreteria di sezione; Cristina Cirillo, segretaria della Federazione di Roma; Virgilio Seu, presidente del Comitato regionale.

Invitiamo, compagni, compagne, cittadini, forze sociali, politiche e culturali democratiche e antifasciste a partecipare. Si raccomanda l’uso della mascherina ed il rispetto del distanziamento.

Per la fase di emergenza sanitaria, alcuni interventi saranno in presenza, altri via web. E’ possibile seguire l’iniziativa qui: https://www.facebook.com/PCI.Marino