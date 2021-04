Meteo, previsioni del 9 aprile 2021

Viterbo

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto. Temperature comprese tra -3°C e +13°C.

Lazio

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutto il Lazio con nubi sparse.

AL NORD

Tempo stabile sulle regioni settentrionali del nostro Paese eccetto deboli precipitazioni sulle Alpi di confine, nel corso delle ore diurne il tempo risulterà stabile con locali addensamenti nuvolosi. In serata situazione invariata, neve sulle Alpi oltre i 1000 metri di quota.

AL CENTRO

Giornata di bel tempo al centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al mattino sole ovunque e nubi assenti, al pomeriggio giusto qualche addensamento nuvoloso possibile sui settori appenninici ma senza fenomeni associati. Bel tempo anche in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tutto sole anche al meridione d’Italia e nubi scarse o assenti. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sia sui settori peninsulari che insulari, al pomeriggio ed in serata condizioni meteo invariate.

Temperature in sensibile aumento su tutta Italia specie nei valori massimi.

Www.centrometeoitaliano.it