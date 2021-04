“Il Comune attui un protocollo di collaborazione con le associazioni sportive”

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – In qualità di Consiglieri comunali, abbiamo protocollato la richiesta di una apposita Commissione per discutere della realizzazione di un piano di collaborazione tra

l’amministrazione comunale e le associazioni sportive presenti sul territorio al fine di facilitarne l’accesso agli spazi pubblici, come sta già accadendo in altri comuni e come richiesto da molti operatori del settore.

Nei prossimi mesi la riapertura di impianti sportivi, circoli e palestre, in particolar modo quelli privi di spazi all’aperto, sarà condizionata da rigidi protocolli di sicurezza, che ne limiteranno l’utilizzo, riducendo i tempi di fruizione e il numero di praticanti.

Riteniamo quindi che la nostra proposta di concedere spazi pubblici all’aperto alle associazioni sportive in cambio dell’impegno a mantenerle in condizione di decoro garantendone la fruibilità a tutti i cittadini, possa ovviare, almeno in parte, alle problematiche economiche e sociali legate alla pandemia.

Da parte nostra siamo pienamente disponibili ad accettare migliorie e confrontarci con i diretti interessati sulle proposte fatte all’amministrazione perché crediamo che per favorire la ripresa del settore sportivo servano progetti concreti e fattibili e non i soliti slogan buoni solo per la campagna elettorale.

Consiglieri comunali Gruppo PRC Civita Castellana

Yuri Cavalieri

Maurizio Romani