Addio a Vincenzo Carone, fondatore e preziosissimo collaboratore del SIAM

È una notizia che non avremmo mai voluto dare.

Vincenzo Carone, socio fondatore del SIAM, responsabile per gli affari legali della Segreteria Nazionale, membro del Direttivo Nazionale e della Sezione di Galatina è venuto a mancare improvvisamente questa mattina alle 11.00.

Siamo tutti affranti per la perdita del nostro Amico e preziosissimo collaboratore.

Vincenzo ci ha accompagnato fin dagli inizi dell’avventura del SIAM con raro spirito di gruppo e forte senso di appartenenza ad un progetto pionieristico.

Era un punto di riferimento per le questioni legali e ha sempre dato il suo valido contributo per dare assistenza ai tanti iscritti che in questi anni ci hanno chiesto aiuto.

Persona di un altruismo fuori dal comune e proprio per questo degno di profonda stima da parte di tutti i colleghi. Un grande punto di riferimento per tutti, a cui abbiamo davvero voluto bene.

Ci lascia un Amico ancora nel fiore degli anni e non esistono parole per descrivere il nostro dolore. Rimaniamo affranti ed attoniti davanti alla cruda realtà.

Ci stringiamo con sincero affetto alla sua cara famiglia e al dolore di tutto il personale che lo conosceva.

Ciao Vincenzo, rimarrai sempre nei nostri cuori.

Cieli blu