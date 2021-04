La Cooperativa Agricola Colli Etruschi di Blera Frantoio dell’anno 2021 per il Gambero Rosso

Massimo riconoscimento anche per Tre Foglie Rosse (oli eccezionali) per il D.O.P. Tuscia eVo.

Due foglie rosse (oli eccellenti) all’Extra-Vergine Io Bio e Classico

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La Guida Oli d’Italia 2021 del Gambero Rosso curata da Stefano Polacchi premia la Cooperativa Colli Etruschi di Blera come frantoio dell’anno. A questo si aggiungono il massimo riconoscimento delle Tre Foglie Rosse per il Tuscia D.O.P. eVo e le Due foglie Rosse per l’Extra-Vergine biologico Io Bio e l’Extra-Vergine Classico Colli Etruschi.

“Una grande soddisfazione che appartiene a tutta la comunità di Blera a cui il frantoio è fortemente legato e alla Tuscia” afferma il presidente Mario Leotta. Il direttore Nicola Fazzi aggiunge “Una soddisfazione ancora più grande perché arriva in un anno difficile per tutti e per noi reso ancora più complesso da una serie di cambiamenti e investimenti fatti proprio sul frantoio la cui realizzazione è stata complicata dalla pandemia. Abbiamo fatto una ristrutturazione degli spazi e rinnovato e reso più efficienti gli impianti. Logistica e innovazioni, studiate con la collaborazione di Francesco Rancini, si sono rivelate il binomio vincente per affrontare una stagione quantitativamente e qualitativamente eccezionale. Tutto questo si aggiunge al lavoro quotidiano dei soci e alla capacità di crescere insieme potendo attingere a un patrimonio comune di esperienze, tecnica e conoscenza. ”

Anche nel rapporto con i clienti sono stati apportati cambiamenti a partire dalla ristrutturazione del punto vendita aziendale fino al nuovo sito www.collietruschi.it munito di e-commerce.