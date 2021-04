14° puntata di Luce Nuova sui fatti sui vaccini e la situazione Covid-19

NewTuscia – VITERBO – L’On. Vittorio Sgarbi sarà l’ospite più importanti della 14° puntata di Luce Nuova sui fatti che, giovedì alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord, parlerà dei vaccini e della situazione attuale sul Covid-19 nella Tuscia, nel Lazio ed in Italia.

Cercheremo di capire lo stato dell’arte sulla pandemia a tutto tondo, dando la parola ai protagonisti.

Vittorio Sgarbi, voce sempre originale e spesso controcorrente, dirà la sua su come il governo sta agendo in materia di vaccini e darà un suo parere sulla situazione nel Lazio e nella Tuscia.

Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, prima autorità sanitaria cittadina, ripercorrerà il lavoro di un anno del Comune di Viterbo per le sue competenze e nei rapporti con Asl e Regione Lazio.

Interverrà anche l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Viterbo Elpidio Micci per chiarire il lavoro svolto un altro punto cardine dell’emergenza Coronavirua: la scuola.

Nella trasmissione ci sarà spazio anche per la scienza con l’infettivologo Giansisto Garavelli che spiegherà perché é fondamentale vaccinarsi e quali sono le varianti del Covid-19 ed il loro significato.



Il dottor Sandro Zucchi, ortopedico e medico impegnato da sempre nello sport, parlerà degli effetti del Covid-19 sullo sport, tra stop ai campionati e problemi fisici agli atleti nella preparazione.

Daranno il loro contributo anche la mental coach Giada Baccianella, che tratterà del sincronismo e dell’importanza, un tempi di crisi come la pandemia, di puntare alla soluzione e non sul problema e Monica Errani (consulente di benessere e termalista), al suo esordio, che parlerà delle tecniche per il benessere psico-fisico ai tempi del Coronavirus.

A condurre Gaetano Alaimo coadiuvato da Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes.

“Luce Nuova sui fatti” va in onda ogni giovedì alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt, ora visibile da tutto il Lazio), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

