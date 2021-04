Il Sindaco di Bagnoregio Luca Profili risponde ai Consiglieri di minoranza.

NewTuscia – BAGNOREGIO – “Abbiamo atteso per rispondere, perché non volevamo tediare le persone nel periodo pasquale, ma la serie di bugie e scorrettezze che i consiglieri di minoranza hanno messo in fila in un comunicato diffuso qualche giorno fa non poteva passare sotto silenzio. Premettendo che non ci siamo mai sottratti alle nostre responsabilità, tanto più in un anno particolarmente complesso, dove l’ordinario ha di frequente lasciato il passo all’emergenza, ciò che stupisce è il modo con il quale questi signori interpretano il ruolo che i cittadini gli hanno assegnato.

Un metodo che fa sì che argomenti sui quali la sensibilità è molto alta vengano regolarmente conditi con falsità palesi, per rendere verosimili affermazioni in tutto o in parte infondate. Un esempio di questa strategia mistificatoria è quanto accaduto dopo l’ultimo consiglio comunale, nel corso del quale, con l’assessore al Bilancio, abbiamo fornito le opportune spiegazioni, rispetto all’incremento di risorse necessarie alla soluzione del problema della concentrazione di arsenico nell’acqua. Di tutto ciò, nella nota di lor signori, non c’è traccia. Viceversa, si tenta di accreditare la falsa tesi che nulla sarebbe stato fatto in proposito. La verità, invece, è che questa amministrazione sta tentando di difendere dallo spettro di Talete la propria autonomia nella gestione del servizio idrico, accollandosi enormi responsabilità, anche personali. Ricordo, a questo proposito, a chi legge e ai tanti che dispongono di una memoria a singhiozzo, che la lista guidata dal consigliere Landi alle ultime elezioni dava per scontato l’avvento di Talete, tanto da inserire all’interno del proprio programma elettorale, al punto 1.1, la seguente frase: “Considerando l’imminente ingresso in Talete Spa”. Era il 2019.

E’ evidente, inoltre, che, come abbiamo ammesso con chiarezza, gli errori negli accertamenti IMU notificati ai bagnoresi rappresentino una scocciatura e provocano disagi. E’ questo, però, il prezzo che paghiamo al processo di riorganizzazione di settori, quello dei tributi, e più in generale della ragioneria, bisognosi da anni di una profonda revisione.

Ci spieghino, piuttosto, perché costoro si ergono a presunti paladini dei cittadini quando si tratta degli accertamenti IMU, mentre contemporaneamente e con un’insistenza molto sospetta chiedono, cosa avvenuta anche nell’ultimo consiglio comunale, l’elenco nominativo dei morosi e dei destinatari delle ingiunzioni per il mancato pagamento dell’acqua pubblica e della Tari. E’ questo un evidente esempio di doppiopesismo ai limiti dell’inquisitorio, che per quanto riguarda acqua e Tari forse nasconde intenti inconfessabili. Sorvoliamo poi, per carità di patria, sull’argomento Casa Civita, autentica ossessione per la minoranza, forse perché inascoltata sulla ripetuta richiesta di nomina di un pletorico Consiglio d’amministrazione, dove magari qualcuno contava di essere nominato.

La realtà, invece, ha ben altri aspetti. Si fonda sui fatti e sui numeri. E ci dice che, anche quest’anno, abbiamo approvato un bilancio che, pur nelle grandi difficoltà e con le contrazioni dovute al Covid-19, vede al suo interno confermate misure di cui i bagnoresi beneficiano da anni e che troviamo in poche altre città. A Bagnoregio i parcheggi sono gratuiti per i residenti, la mensa scolastica è gratuita per i bambini, così come lo è lo scuolabus. L’addizionale comunale Irpef è pari a zero, mentre sosteniamo la scuola e la cultura, attraverso il bonus 18. Le famiglie hanno il Bonus Bebè e, da quest’anno, viene introdotta una misura di civiltà per le donne, con il Bonus assorbenti. Abbiamo inserito, infine e finalmente, nel programma delle opere pubbliche la demolizione della ex Cantina Didattica, avviando un percorso di riqualificazione di quell’area, dopo 50 anni.

Potremmo continuare ancora ma, come abbiamo detto all’inizio di questa breve nota, non è nostra intenzione tediare le persone. Vi possiamo assicurare però che continueremo a svolgere il nostro lavoro con passione, pensando sempre e soltanto agli interessi dei cittadini, entro i limiti che la legge ci consente. Le illazioni e il risentimento li lasciamo a altri.

Ancora, Buona Pasqua”

Luca Profili, Sindaco di Bagnoregio