NewTuscia – CASTEL SANT’ELIA – Riaperta oggi al traffico veicolare la strada provinciale N77 Castel Sant’Elia, con l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Presenti alla riapertura il Presidente della Provincia Pietro Nocchi, il Sindaco di Castel Sant’Elia Vincenzo Girolami, il Sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri, il Sindaco di Nepi Franco Vita ed il Consigliere Provinciale Gianluca Grancini.

Una ripresa fondamentale per i paesi coinvolti, culmine di un lungo percorso di interventi di messa in sicurezza stradale successivi alla frana del costone. La strada in questione rappresenta un collegamento viario fondamentale per le numerose attività commerciali e per i cittadini del territorio, che potranno tornare a percorrere la via principale riducendo così l’aggravio sui tempi di percorrenza e le difficoltà di spostamento.

Il Presidente della Provincia Pietro Nocchi esprime soddisfazione: “La Provincia ha cercato e trovato una soluzione definitiva investendo un’importante somma tratta direttamente dal bilancio, nonostante quella specifica situazione potesse essere delegata anche ad altri enti. L’intervento andava anche al di là di quelle che potessero essere le nostre competenze” – continua Nocchi – “ma la strada andava sistemata e rimessi i cittadini nelle condizioni di potersi muovere più agevolmente. Pur dovendo garantire la sicurezza di tutti.”

“Da oggi si riapre a senso unico alternato – conclude Nocchi – con l’impegno e la speranza di poterla riaprire completamente nel più breve tempo possibile. Ringrazio i sindaci Girolami, Giampieri, Vita ed il Consigliere Grancini per aver partecipato alla riapertura. Così come ringrazio nuovamente i dipendenti, il dirigente e il responsabile della provincia per l’impegno profuso nell’operazione.”