La cantautrice viterbese Maria Laura Ronzoni e Massimo Marraccini pubblicano l’ep “Locked in”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Si intitola locked in ed è uscito sabato 3 aprile – alla vigilia della seconda Pasqua “festeggiata” in lockdown da milioni di persone – il primo ep di mLau, progetto artistico di assoluta contemporaneità che vede insieme la viterbese Maria Laura Ronzoni (cantautrice e performer) e Massimo Marraccini (percussionista, batterista, compositore, arrangiatore e produttore).

Il duo musicale torna nei digital store a distanza di un anno dalla pubblicazione del primo singolo No One Around, espressione artistica che raccoglieva le impressioni immediate di quella che si sarebbe trasformata in una crisi epocale, e a pochi mesi dall’uscita di A Queen With No Head, secondo singolo accompagnato da un ammaliante videoclip in graphic animation che ha raccolto ampio consenso da parte di testate e radio nazionali ed internazionali.

Cinque i brani che compongono locked in, di cui quattro originali e un tributo ad uno dei grandi maestri della tradizione musicale-letteraria dei nostri tempi che maggiormente ha influenzato la scrittura dei testi di mLau: Just Like Tom Thumb’s Blues, elegante, minimale e personalissima interpretazione in chiave elettro-folk di uno dei capolavori poetici di Bob Dylan.

Queste le tracce nell’ep: “Pinstripe Suit”, “Blue Boy – Babylon Girl”, “Just Like Tom Thumb’s Blues”, “A Queen With No Head”, “No One Around”. L’artwork è a cura di Maria Laura Ronzoni e Giovanna Moretti.

Ad aprire la raccolta è Pinstripe Suit, brano ispirato ad una storia di cronaca reale in cui l’inverosimile s’intreccia alla crudeltà cinica di alcuni aspetti del sistema giustiziale spesso nascosti all’opinione pubblica. È la storia di un giovane detenuto colpevole di un reato minore ma che, su consiglio di un compagno di cella, al fine di evitare la sentenza, decide di fingersi pazzo e la diagnosi lo porterà a trascorrere circa vent’anni in un ospedale psichiatrico di alta sicurezza nel Berkshire, restando vittima di improbabili ma implacabili e irreversibili diagnosi mediche. In un dialogo immaginario tra il protagonista della vicenda e l’autrice del brano, l’ambientazione assume atmosfere infernali mentre la calma, la profondità di giudizio e l’ironia sottile dell’affascinante demone, rivelano l’essenza e il destino di un angelo caduto a causa di una fatidica messa in scena. Blue Boy – Babylon Girl, brano dalle tinte evocativamente erotiche e decadenti, è la storia di un amore tormentato, convulso, destinato a toccare la purezza dei sentimenti solo quando il sacrificio dell’innocenza segnerà il binomio poetico verità-bellezza. A chiudere il cerchio, i due brani precedentemente menzionati A Queen With No Head e No One Around.

La voce, i testi e le melodie di Maria Laura Ronzoni, in connubio perfetto con le tessiture ritmiche e armoniche di Massimo Marraccini, raccontano una ricerca sonora, compositiva, musicale e letteraria di indubbio valore artistico e culturale, tentativo di trovare nella bellezza e nella forza dell’atto creativo una risposta al profondo senso di inquietudine, frustrazione e claustrofobico isolamento, una via d’uscita al groviglio di una condizione esistenziale che vede noi esseri umani, fragili e attoniti testimoni di una realtà surreale in cui ci ritroviamo soli ma inesorabilmente legati e rinchiusi, per l’appunto locked in.

mLau

La formazione artistica di Maria Laura Ronzoni avviene tra l’Italia e l’Irlanda, dove inizia a suonare come artista di strada e contemporaneamente si diploma in canto presso Associated Board of the Royal Schools of Music and Drama. Negli anni collabora e condivide il palco con Aslan, Kila, Mary Stokes, Julie Feeney, Wally Page, Mark Geary, Kay McCarthy, Antonella Ruggiero, Alessandro Mannarino e Damien Rice. Il suo particolare stile di scrittura la fa avvicinare a Joni Mitchell per le rarefatte atmosfere musicali e le liriche intense. È vincitrice del “Premio al miglior testo” con la canzone “Per le strade di Dublino” dal suo primo album Calliope (Helikonia Indi/Egea Music). L’album, dalle sonorità̀ alternative folk, riscuote vivo interesse da parte della critica internazionale.