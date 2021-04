Consiglio comunale Viterbo: APEA, consorzio?

Matteo Menicacci

NewTuscia – VITERBO – Si è tenuta oggi una seduta straordinaria del consiglio comunale di Viterbo, iniziata alle ore 10,00. Prima della discussione dell’Ordine Del Giorno, il Sindaco Arena esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di due importanti figure per la città di Viterbo: Pino Cerocchi, ex membro dell’amministrazione comunale, e “Nonno” Luigi Scattareggia, attivista per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Si uniscono a questo cordoglio tutti i capigruppo dei vari schieramenti, nonché l’assessore Laura Allegrini.

L’Ordine Del Giorno, presentato dai consiglieri Barelli e Ricci, riguarda la diffida del Sindaco nei confronti del consorzio per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), mai pervenuta all’intero consiglio comunale, rimanendo quindi esclusa dal dibattito. A causa delle festività Pasquali al consiglio comunale non è pervenuta neppure la documentazione inerente l’ODG. Dopo esser stata sottolineata questa mancanza, il Consigliere Alvaro Ricci espone l’Ordine Del Giorno, delineando come la discussione riguardo il Consorzio APEA sarebbe dovuta avvenire prima della diffida. L’attuale situazione di incertezza è nociva ai fini della tutela del tessuto economico della città, poiché in queste condizioni non sarà possibile presentare il progetto per accedere al finanziamento regionale di 11milioni di euro, di cui il 50% – ci spiega la Consigliera Frontini – saranno a fondo perduto. Il comune di Viterbo, essendo il Consorzio APEA una realizzazione della precedente amministrazione, deve quindi decidere se vuole o meno quest’ultima. Passa ora la parola al Consigliere Barelli, altro esponente dell’attuale ODG, che ripercorre a ritroso la situazione, definendo paradossale che questa situazione sia iniziata a Febbraio. La diffida non è stata presentata al consiglio che, anzi, ha speso 5.000€ per produrla: una diffida, sottolinea il consigliere, di scioglimento. L’interesse che l’amministrazione comunale dovrebbe avere nei confronti di APEA non si limiterebbe al semplice sviluppo del tessuto economico cittadino, ma bensì anche ad un interesse interno, visti i due possedimenti che detiene nella zona del Poggino. La richiesta è semplice, ma puntuale: censura del sindaco, copia della diffida e impegno da parte del Sindaco a tutelare gli interessi economici rilevanti per i cittadini. La Consigliera Frontini si aggiunge dichiarando che con questa politica “il tessuto economico viterbese non si riprenderà più”.

Viene lasciata la parola alla Dottoressa Annalisa Puopolo, segretario generale del Comune di Viterbo, la quale esplica la mancanza di atti burocratici al fine della corretta creazione del Consorzio APEA con ente di diritto pubblico. Si aggiunge alla precedente dichiarazione la Dottoressa Rasi, Ragioneria del Comune di Viterbo, aggiungendo come, durante la creazione di APEA, sia stata espressa la volontà ad aderire ad APEA, non di aderire ad un consorzio. Al termine dell’acceso dibattito il Sindaco Arena esprime la sua volontà di trovare una nuova forma ad APEA e di ridiscuterne in un nuovo consiglio comunale. La seduta straordinaria termina con la votazione, con esito sfavorevole, dell’ODG del giorno rimodulato senza censura del sindaco da parte del Consigliere Barelli.