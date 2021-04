Al Teatro Villa Pamphilj di Roma – doppio appuntamento con Nando Citarella

NewTuscia – Venerdì 9 e sabato 10 aprile Nando Citarella e la sua musica, i suoi strumenti e i suoi racconti di una vita trascorsa sui palchi di mezzo mondo, saranno i protagonisti dei due appuntamenti che andranno in diretta streaming sui canali social del Teatro Villa Pamphilj di Roma.

Si parte venerdì 9 alle ore 18 con una puntata speciale di “Didattica, che Spettacolo!” dal titolo “‘a vita è Museca”, (come un brano dell’ultimo cd del poliedrico artista), in cui i due conduttori Checco Galtieri e Paolo Pecorelli dialogano con Citarella su il tema della multiculturalità con esempi musicali, piccoli video e spartiti.

Il format promosso dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia l’anno scorso ha sperimentato ed esplorato, fin dai tempi del primo lockdown, la riflessione e le sinergie tra i mondi dello spettacolo e quello della formazione in ambito musicale, ospitando artisti come Patrizio Fariselli, Gabriella Aiello, i musicisti de La Batteria e didatti come Giovanni Piazza ed Enrico Strobino.

Sabato 10 aprile alle 19.30 Nando Citarella sarà il protagonista della seconda puntata di “Assolo” (costola del “Festival Popolare italiano – canti e corde mantici e ottoni”) per esibirsi e dialogare in musica (e non solo) con Stefano Saletti, direttore del festival.

Citarella, che ha da poco pubblicato il suo nuovo disco “Museca”, ripercorrerà tanti anni di carriera tra musica popolare, ricerca sul campo e una grande forza espressiva dal vivo, attraverso il proprio universo musicale in un confronto di idee e pensieri che da sempre rappresentano l’anima della rassegna

NANDO CITARELLA: Musicista, attore, cantante (tenore) e studioso delle tradizioni popolari, teatrali e coreutico-musicali mediterranee, ha studiato e collaborato con importanti artisti come Eduardo De Filippo, Dario Fo, Linsday Kemp Roberto De Simone e Ugo Gregoretti, Lydia Biondi.

Fondatore della Compagnia “La Paranza” nel 1987 e dei Tamburi del Vesuvio nel 1995. Ha collaborato con artisti della musica classica, contemporanea e popolare quali: NCCP, Eugenio Bennato, Francesco Di Giacomo, Fausto Mesolella, Ambrogio Sparagna, Vittorio Nocenzi, Patrick Vaillant, Riccardo Tesi, Lucilla Galeazzi, Stefano Di Battista, Ennio Gragnaniello, Enzo Avitabile, Elena Ledda, Nicola Piovani, Ami Stewart, Peppe Barra, Peppe Servillo, Milva, Radio Tarifa, Lucio Dalla, Pupella Maggio, Junk Merkul, K.Nagano.

E’ ideatore con Stefano Saletti e Pejman Tadayon del Progetto Cafe Loti con cui realizzano due dischi e lo spettacolo “Carmina Burana. Le Origini. Il grande incontro tra la musica classica e quella popolare”

Docente di Canto e Danza Popolare italiana presso il Puchberg Mozarteum di Salisburgo tra il 2000 e il 2011 Ha vestito per anni i panni del Giullare in trasmissioni televisive (Raiuno) quali: Domenicain, Partita Doppia, Il Castello, Luna Park, La Luna Nera. Autore di alcuni brani e canzoni in colonne sonore di Gigi Magni (O Re) e Francesca Comencini (I divertimenti della vita privata) con Fiorenzo Carpi e Nicola Piovani.

Era il Posteggiatore di Ho perso il Trend (Radiouno) con Luzzi e Bassignano. Ha all’attivo numerosi lavori discografici. Dal 2021 è titolare della cattedra di Canto Popolare presso il Conservatorio di Musica Alfredo Casella de L’Aquila.

“Didattica, che spettacolo” e “Assolo” sono una produzione Teatro Villa Pamphilj (Dir. Artistica Veronica Olmi) e rientrano nel programma Roma Culture.

TEATRO VILLA PAMPHILJ – Villa Doria Pamphilj Via di San Pancrazio 10 – P.zza S. Pancrazio 9/a, Roma

Orario segreteria: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18

Info tel. 06 5814176 – scuderieteatrali@gmail.com

www.teatrovillapamphilj.it – promozione@teatrovillapamphilj.it

CANALI SOCIAL TEATRO VILLA PAMPHILJ

Facebook (www.facebook.com/TSVCorsini/),

Instagram (https://www.instagram.com/teatrovillapamphilj/?hl=it)

Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCZ8HUCEiJqOu7i_AorUmklA/about