Viterbese, clamoroso esonero di Taurino, torna Maurizi

NewTuscia – VITERBO / Scelta clamorosa della società nel giorno di Pasquetta

Con un comunicato ufficiale, la Viterbese dichiara l’esonero di mister Taurino:

La società U.S. Viterbese 1908 comunica l’esonero di mister Roberto Taurino. Il club gialloblù intende ringraziare il tecnico per il lavoro svolto con il massimo impegno e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale.

La U.S. Viterbese 1908 comunica altresì che nella giornata di domani il presidente Marco Arturo Romano, insieme al direttore sportivo Mauro Facci e al direttore tecnico Francesco Pistolesi, incontrerà mister Agenore Maurizi.