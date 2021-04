L’Ecosantagata strapazza 3-0 l’Arno volley

NewTuscia – CASTELFRANCO DI SOTTO – Grande successo per l’Ecosantagata Civita Castellana ieri sera, nel recupero della quarta giornata del girone G1 del campionato di serie B. I rossoblù battono con un netto 3-0 l’Imballplast Arno volley 1967 al palazze tto di Castelfranco di Sotto.

Gara senza storia fin dall’inizio per l’Ecosantagata, che sfrutta anche l’inevitabile difficoltà dei toscani, al ritorno in campo dopo oltre due mesi di stop per un focolaio Covid in squadra.

Coach Beltrame, in cerca di risposte importanti dalla sua squadra, ripropone il sestetto uscito sconfitto nella scorsa partita a Grosseto, con Pasquini e Pollicino schiacciatori, Antonini e Diouf al centro, Bortolini libero e la diagonale palleggiatore-opposto composta da Leoni e capitan Buzzelli. E i giocatori non tradiscono la fiducia del mister.

Il primo set si apre con uno scambio di colpi abbastanza equilibrato, anche se i civitonici restano sempre in leggero vantaggio. Nella parte finale del gioco, poi, i rossoblù prendono il volo, lasciando l’Arno a quota 17.

Al cambio di campo, l’Ecosantagata riesce a fare ancora meglio, prendendo subito un buon margine sugli avversari. La squadra di Civita Castellana lavora bene soprattutto in ricezione, consentendo a Leoni di variare il gioco con grande naturalezza e di tenere comunque sempre pronto Buzzelli per i palloni più pesanti. Il set scorre senza particolari sussulti fino al 16-25 in favore dell’Ecosantagata.

Nel terzo game è sempre Civita Castellana a fare l’andatura, anche se l’Arno è più combattivo e rimane aggrappato alla partita fino agli scambi finali. La sensazione, però, è che l’Ecosantagata possa accelerare il ritmo del match a proprio piacimento, tant’è vero che, ogni volta che l’Arno si riavvicina pericolosamente, i rossoblù riprendono subito qualche punto di vantaggio. Alla fine è 22-25 in favore dell’Ecosantagata, che chiude quindi la pratica col 3-0 in poco più di un’ora.

Con questa vittoria, l’Ecosantagata Civita Castellana festeggia la Pasqua di nuovo al secondo posto in classifica, con 13 punti in 7 partite disputate. Ora qualche settimana di pausa e poi il 21 aprile, al Palasmargiassi, il recupero della gara di ritorno con l’Arno.

IMBALLPLAST ARNO 1967 – ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA 0-3 (17-25; 16-25; 22-25)

Ecosantagata Civita Castellana