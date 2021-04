Filippo Rossi attacca Maria Giovanna Maglie. Lei risponde: “E’ uno di quelli che rovinarono Fini illudendolo di un golpe contro Berlusconi”

NewTuscia – ROMA – Mi segnalano insulti gratuiti di tale Filippo Rossi. Non lo conosco, che volete che vi dica? Che è uno di quelli che hanno rovinato il povero Fini illudendolo di un golpe contro Berlusconi? Che ora blatera di “destra buona”, che è quella che ha deciso lui naturalmente, e passa le sue giornate a calunniare due leader politici come Giorgia Meloni e Matteo Salvini? Che succhia la ruota agli influencer di costumi e borse nella polemica per l’attacco alla Lombardia? Lasciamolo dov’è.Buona Pasqua”.

Così la giornalista Maria Giovanna Maglie sulla sua pagina.