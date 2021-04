Stefano Corbari nuovo Presidente della Fiavet Lazio

NewTuscia – Stefano Corbari è stato eletto all’unanimità per acclamazione alla guida della Fiavet Lazio per il triennio 2021-2024, in un’Assemblea Generale dei Soci obbligatoriamente celebrata on line a causa della pandemia ma che ha visto una grandissima partecipazione di Associati.

Al fianco di Corbari ci saranno quali membri del Consiglio Direttivo Cesarino Altobelli (Karimà Viaggi), Fabio Benedetti (Benedetti Viaggi), Cristina Compagno (M.T.B. di Elly Travel), Luana De Angelis (38 Incoming), Giancarlo Iacuitto (A.M.I. Tour), Luca Manchi (Karisma Travelnet), Diletta Petrucci (Reate Tour), Alberta Sale (Merity Incoming), Carlo Terracciano (Viaggioggi Su Misura) e Paolo Tsimbirlis (Raptim).

Riconfermato il collegio dei revisori dei conti: Caterina Claudi, Emanuele Mattei e Marco Valeri. Eletti come probiviri Salvatore Accardi (Il Mestiere di Viaggiare), Emanuela Del Re (Ultraviaggi) e Maria Vittoria Stefani (Nomentano Viaggi).

“Sono davvero contento di questo nuovo team di lavoro – dichiara il neo Presidente di Fiavet Lazio – voglio ringraziarli sin da ora per la fiducia e per l’entusiasmo che stanno già dimostrando. La pandemia ci ha messo tutti alla prova ma in Fiavet Lazio non ci siamo mai fermati. Le difficoltà che stiamo vivendo ci impongono e ci spronano a rimboccarci le maniche ancora di più, affinché la nostra Associazione possa sostenere e tutelare la categoria, che mai come in questo momento necessita di un forte punto di riferimento”.

“Nei prossimi giorni definiremo i ruoli specifici per ogni consigliere – prosegue Corbari – e ognuno di loro seguirà dei progetti, così da coinvolgerli da subito nell’operatività. Un nuovo impegno che tutti hanno assunto con grande responsabilità”.