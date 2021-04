Il saluto a mons. Divo Zadi lunedì 5 aprile alle 10 presso l’Auditorium Doebbing di Nepi

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La Diocesi di Civita Castellana informa che e’ stata allestita la camera ardente nella chiesa di San Gregorio in Civita Castellana per chi vorrà sostare qualche momento in preghiera davanti alla salma del Vescovo emerito S.E.R. Mons. Divo Zadi. La chiesa resterà aperta oggi sabato e domenica, giorno di Pasqua, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

I funerali di mons. Divo Zadi saranno celebrati lunedì 5 aprile alle ore 10 a Nepi nell’auditorium Doebbing.

Il 1 aprile Giovedì Santo, a Civita Castellana, monsignor Divo Zadi ci ha lasciati per far ritorno nella casa del Padre. Dal 2007 era vescovo emerito della diocesi di Civita Castellana. L’intera comunità ecclesiale unitamente al suo pastore, il vescovo Romano Rossi, è unita nella preghiera e nel ricordo di ringraziamento a Dio per i suoi anni di ministero episcopale nella Diocesi di Civita Castellana, che ha continuato ad edificare con il suo esempio di Pastore. Monsignor Divo Zadi era nato a Montefollonico di Torrita di Siena, il 25 gennaio 1931, ordinato sacerdote nel Duomo di Pienza il 2 agosto 1953, successivamente chiamato al servizio della Santa Sede, divenne capo ufficio della Segreteria di Stato, il suo operato è stato caratterizzato da un profondissimo zelo e da un’instancabile carità pastorale. Venne eletto vescovo della diocesi di Civita Castellana il 10 marzo del 1989 e fu consacrato all’episcopato l’8 aprile 1989, insediandosi alla guida della diocesi il 13 maggio dello stesso anno.

La Diocesi di Civita Castellana ricorda: Pastore sincero e leale che ha saputo ogni giorno, farsi dono. È stato per la diocesi un padre, un fratello, un amico, fortemente legato ai suoi confratelli nel sacerdozio. Lo ricordiamo tutti con sincero affetto e nella preghiera di suffraggio. “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà: chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno” (Gv 11, 25-26)