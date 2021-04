Righini (FDI): A Sanna ribadisco notizia falsa non va diffusa su chat istituzionali

NewTuscia – <<In merito alla confusa replica dei sindaci del distretto di Colleferro, scritta nel vano tentativo di scagionare il sindaco Sanna dalla accusa di aver pubblicato nella loro chat una falsa affermazione a me attribuita, intendo precisare quanto segue: quando qualcuno attribuisce frasi od opinioni ad altri senza riscontrarne la fondatezza, buona educazione vuole che tale persona, soprattutto se ricopre una carica istituzionale, si scusi prontamente… indipendentemente dalla chat utilizzata. La dice lunga sul senso della replica l’unico risibile argomento addotto a discolpa, cioè quale chat è stata effettivamente utilizzata. In ogni caso amareggia dover prendere atto che le chat nelle quali i sindaci del territorio dovrebbero scambiarsi informazioni per governare le loro comunità al contrario vengano utilizzate per diffondere fake. Ad ogni buon conto la verità è contenuta nel resoconto stenografico che fuga ogni illazione riguardo alle mie esternazioni in Consiglio Regionale ed è questo ciò che importa ai cittadini più dell’imbarazzante replica dei sette a cui non mi resta che augurare una serena Pasqua.>>

E’ quanto dichiara in una nota Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fdi.