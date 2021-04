Diocesi Civita Castellana. La Messa Pasquale sarà trasmessa in Tv in diretta sul Canale 629 di Tele Lazio Nord

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – L’iniziativa della diocesi è per essere vicino ai malati, agli anziani e alle persone sole, per tenere vivo nel cuore, il desiderio di far rivivere la fede, la gioia e la ricchezza del mistero Pasquale.

Ci affidiamo alla misericordia di Dio, perché ad una Pasqua caratterizzata dal ridimensionamento totale di ogni segno esteriore, corrisponda un supplemento di grazia da parte Sua e di vigile accoglienza da parte nostra, consapevoli che anche in queste ore difficili, i canali misteriosi dello Spirito faranno giungere a ciascuno di noi il dono dell’acqua viva che zampilla per la vita eterna.

Uno sguardo interiore che si proietta oltre la nostra immaginazione, per tornare alla realtà, alla concretezza dell’ordinario quotidiano. Un momento di comunione e condivisione che invita tutti noi a guardare verso il futuro con positività.