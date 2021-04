Piergiorgio Cherubini e Francesca Cupelli nuovi coordinatori di Italia Viva a Grottaferrata

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Il Presidente nazionale Ettore Rosato, su nostra indicazione, ha nominato i due coordinatori di Italia Viva a Grottaferrata. Si tratta di Piergiorgio Cherubini e Francesca Cupelli, un uomo e una donna, come prevede lo Statuto di IV, unico partito del panorama politico nazionale e locale che assicura parità di genere negli incarichi direttivi ad ogni livello”. Lo dichiarano in una nota i Coordinatori del partito di Matteo Renzi in Provincia di Roma, Luca Andreassi e Ileana Piazzoni.

“Piergiorgio Cherubini, 73 anni, diplomatico in pensione (il suo ultimo incarico è stato quello di Ambasciatore d’Italia in Marocco), vive da 20 anni a Grottaferrata, dove ha guidato la Corale Polifonica dal 2015 al 2019. Francesca Cupelli, 28 anni, laureata alla “Sapienza” in Scienze della Moda e del Costume, con esperienza lavorativa in un’azienda tessile del settore – aggiungono Andreassi e Piazzoni – rappresentano i giusti profili per unire esperienza, competenza ed entusiasmo, necessari al rilancio di Italia Viva a Grottaferrata”.

“Ringraziamo i coordinatori provinciali ed i coordinatori territoriali, Damiano Pucci e Mirella Pinori, per il sostegno in questa fase delicata – dichiarano Cupelli e Cherubini – che prelude ad una stretta collaborazione ai diversi livelli del partito, nell’esclusivo interesse della nostra città”.