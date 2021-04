Lariano, Romaggioli–Capolei: “Il centrodestra lavora per un progetto unitario alle prossime elezioni”  

NewTuscia – “A Lariano siamo giunti, e per fortuna, all’ultimo anno di questa amministrazione e vorrei ricordare a tutti i cittadini che nel 2022 ci saranno le amministrative per decretare il nuovo Sindaco e la nuova amministrazione che governerà per i prossimi cinque anni. Per fortuna sta terminando il mandato di Caliciotti e della sua Giunta che, in dieci anni di governo territoriale, non ha concluso un bel niente. Ordinaria amministrazione, debiti fuori bilancio che arrivano come meteoriti e qualche investimento su opere che ad oggi non sono ancora state completate. Ma ora è il momento di guardare al futuro” lo comunicano in una nota congiunta Enrico Romaggioli, Consigliere comunale di Lariano, e Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio.

“Il nuovo Sindaco che amministrerà Lariano dovrà avere caratteristiche ben differenti da quello attuale – si legge nella nota – Lariano ha bisogno di un Sindaco che sappia ascoltare i problemi dei cittadini, che sappia programmare il futuro della città e dei suoi giovani, un Sindaco che crei posti di lavoro attraverso investimenti, che potenzi il servizio sociale, il servizio sanitario, che difenda il commercio e valorizzi le aree verdi del nostro territorio. Insomma un Sindaco tra la gente, e non rintanato dentro gli uffici ad accogliere solo gli amici”.

“Per questo – sottolineano – abbiamo iniziato i nostri primi incontri con gruppi locali e associazioni con l’obiettivo di trovare una figura in grado di sopperire al fallimento degli ultimi dieci anni. Una proposta unitaria del centrodestra sarebbe una mossa vincente, e ci auguriamo si possa andare in questa direzione. Molte persone per bene, impegnate nella vita sociale del paese, che si sono distinte di centrodestra, sarebbero interessate ad un progetto per il futuro di Lariano. Abbiamo appena iniziato i nostri incontri, la strada è lunga ma non in salita. Non appena rientreremo con la curva dei contagi, inizieremo con eventi e incontri per il bene della comunità. Cogliamo l’occasione per augurare, in questo periodo difficile e pieno di insicurezze, una Serena Pasqua in famiglia a tutti, in particolare a chi sta lottando contro questo virus”, conclude il comunicato.