Colpo play-off, torna in bianco azzurro Federico Rossatti

NewTuscia – TUSCANIA – La fine della regular season, con la qualificazione diretta agli ottavi di finale, vede anche un’importante novità tra le fila della Maury’s Com Cavi Tuscania con il ritorno dello schiacciatore Federico Rossatti, già protagonista nella passata stagione bianco azzurra, interrotta causa pandemia, con la conquista del secondo posto nel girone.

Nato a Verona ma trentino di adozione, classe 1994, 203 di altezza Federico proviene dal campionato svizzero dove con la sua squadra, la Luc Volley di Losanna, ha sfiorato la finale scudetto.

“Dopo la scorsa stagione con Tuscania -spiega il nuovo arrivato alla corte di Paolo Tofoli- dove siamo arrivati secondi dopo essere stati costretti a fermarci per il covid-19, non si sapeva se si sarebbe potuto continuare o no il campionato per l’anno successivo e quindi ho cercato delle sicurezze all’estero dove sapevo che i campionati sarebbero proseguiti. A Losanna mi sono trovato bene, è stata una bella esperienza che però adesso è conclusa. Ho ricevuto una chiamata da Sandro Cappelli, il direttore sportivo che ringrazio, ed ho subito accettato. Per me è uno stimolo in più a recuperare quello che non siamo riusciti a conquistare l’anno scorso, sono motivato e ci credo molto. Sono molto contento e cercherò di fare il mio per farmi trovare pronto quando servirà per dare una mano alla squadra e cercare di raggiungere questo obiettivo comune che è la promozione”.

Soddisfatto anche il direttore generale Alessandro Cappelli: “Con il ritorno di Rossatti abbiamo inteso rinforzare una squadra che si è già ben comportata nella stagione regolare, è un giocatore che conosciamo bene e siamo sicuri che ci possa dare una mano a fare un play off di alto livello” .

La Maury’s Com Cavi Tuscania affronterà negli ottavi di finale Avimecc Modica con la prima delle tre gare previste da giocare a Montefiascone domenica 11 aprile alle ore 16.00, con diretta su Legavolley Channel. Il ritorno si disputerà la domenica successiva in Sicilia alle ore 19.00 per poi terminare con l’eventuale gara 3 il 21 aprile sempre a Montefiascone.