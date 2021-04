Bene la nuova segnaletica a Santa Barbara ma serve marciapiedi su via Campo scolastico

NewTuscia – VITERBO – Finalmente un passo in avanti con nuova segnaletica orizzontale e verticale, per passaggio pedonale, su via Campo Scolastico.

Peccato la mancanza di un marciapiede per i pedoni costretti a camminare in mezzo alla strada.

Da segnalare nella stessa strada la mancanza di due cartelli, già esistenti ma divelti, in cui vi era sul lato destro il divieto di sosta h24 e l’obbligo dei 30 km/h.

Gruppo Quartiere Santa Barbara Viterbo