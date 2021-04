Tuscia Flower: apre al pubblico il campo con 300.000 tulipani

NewTuscia – VITERBO – Il 3 aprile alle ore 10 a Viterbo aprirà al pubblico il campo con 300.000 tulipani olandesi firmato Tuscia Flower.

Dopo il grande successo del parco di girasoli, realizzato la scorsa estate, lo spettacolare giardino di 25.000 mq si colorerà nuovamente in questa primavera 2021 con una meravigliosa distesa di tulipani. Ogni visitatore, grazie al divertente metodo pick-up, potrà raccogliere con le proprie mani quattro tulipani, inclusi nel biglietto d’ingresso, creando un bouquet personalizzato da portare a casa.

L’esplosione del Covid e l’improvviso lockdown a marzo 2020 non hanno permesso di inaugurare il primo parco di tulipani ma, nonostante il duro colpo subìto e il periodo di forte incertezza che si sarebbe prospettato, gli organizzatori non si sono persi d’animo e con grande coraggio hanno deciso di reinvestire per dare vita ad una seconda edizione.

A distanza di un anno purtroppo la pandemia ci costringe ancora a pesanti restrizioni, soprattutto a Pasqua e Pasquetta. Fortunatamente però il parco potrà restare aperto tutti i giorni anche in zona rossa, in quanto azienda agricola diretta alla vendita di prodotti florovivaistici, come già stabilito dall’articolo 45 del DPCM del 13 marzo 2021.

Secondo le attuali disposizioni, potrà recarsi al campo solo chi risiede a Viterbo. Nei giorni di zona rossa bisognerà dichiarare nell’autocertificazione che ci si sta recando presso l’Azienda Agricola Florovivaistica GFM – Tuscia Flower. Ai fini del contingentamento delle entrate l’ingresso sarà consentito solo per finalità di acquisto e per il tempo necessario alla scelta dei fiori, ma basterà comunque per trascorrere alcuni momenti all’aria aperta, immersi nel verde della campagna, circondati da colori, profumi e panorami mozzafiato.

Le moltissime varietà di tulipani sbocciate nel campo di Tuscia Flower sono pronte per portare nelle case colore e gioia in questo periodo buio. La primavera del resto, con il suo clima mite e le sue lunghe giornate, è la stagione in cui la natura si risveglia e non c’è niente di meglio di un fiore per simboleggiare la vita, la rinascita, l’incoraggiamento e la speranza in un futuro migliore.

Tuscia Flower si trova a Viterbo, strada Teverina km 3,900 (adiacente all’Agriturismo “Il Castagno”). Il campo sarà aperto sabato 3 aprile con orario continuato dalle ore 10 alle 19 e da domenica 4 aprile tutti i giorni dalle 9 alle 19, per il periodo di fioritura dei tulipani. L’accesso al parco avverrà ovviamente in totale sicurezza nel rispetto delle disposizioni anti Covid con entrate contingentate per evitare eventuali assembramenti.