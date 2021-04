Incidente sulla Cassia, tre feriti

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Strada chiusa per più di un’ora e tre persone ferite in seguito ad un tamponamento tra due auto nel tratto della Cassia all’altezza di Acquapendente. Intorno alle 18.15, dopo il ponte del fiume Paglia in direzione Centeno, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare.

I passeggeri sono stati portati al pronto soccorso di Acquapendente, ma le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto presenti i carabinieri per i rilievi del caso, due ambulanze del 118.