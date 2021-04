De Carolis/Achilli: “Un grandissimo in bocca al lupo a Umberto Caporossi”

NewTuscia – VITERBO – Un grandissimo in bocca al lupo a Umberto Caporossi per questa importante convocazione in maglia azzurra, in occasione del torneo internazionale Wevza Under 17, in programma a Vibo Valentia in questi giorni. Una notizia che in un momento come questo fa davvero tanto bene allo sport. NewTuscia – VITERBO – Un grandissimo in bocca al lupo a Umberto Caporossi per questa importante convocazione in maglia azzurra, in occasione del torneo internazionale Wevza Under 17, in programma a Vibo Valentia in questi giorni. Una notizia che in un momento come questo fa davvero tanto bene allo sport.

A quello della nostra città in particolare. Un nostro giovane concittadino selezionato da coach Monica Cresta per l’importante competizione sportiva. Umberto, a soli 14 anni, è uno dei migliori giocatori italiani di volley. Un grande orgoglio per Viterbo e per il mondo della pallavolo della nostra città, in particolar modo per la Volleylife. Ieri abbiamo già potuto assistere alla sua ottima prestazione, nel terzo set, contro la Spagna. Oggi pomeriggio sarà la volta della Germania. Forza Umberto, Viterbo fa il tifo per te e per la nazionale.

Marco De Carolis, assessore allo sport

Matteo Achilli, consigliere delegato ai rapporti con le associazioni e le società sportive