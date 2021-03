Umberto Caporossi è ufficialmente in nazionale

NewTuscia – VITERBO – Ora che è arrivata l’ufficialità possiamo finalmente dirlo, Il nostro Umberto Caporossi indosserà la maglia azzurra nel torneo internazionale Wevza Under 17, in programma a Vibo Valentia da oggi fino al 4 aprile.

Unico classe 2006 (e unico laziale) selezionato da coach Monica Cresta, Umberto ha superato 5 giorni molto intensi di selezione insieme ai migliori giocatori italiani, riuscendo a convincere lo staff della nazionale nonostante uno stop dovuto a delle noie al ginocchio.

Una grandissima soddisfazione per il nostro piccolo campione, che non ha mai mollato ed ha raggiunto un obiettivo straordinario che inorgoglisce tutto il movimento pallavolistico viterbese.

Ad Umberto vanno quindi i complimenti da tutta la Volleylife, che vuole rendere onore a tutto quello che un giovane di quattordici anni sta facendo, e continuerà a fare, per portare il nostro nome vicino a quello di società che hanno fatto la storia della pallavolo italiana.

Ora non ci resta che rimanere incollati agli schermi per fare il tifo alla nazionale, di seguito tutte le informazioni per seguire Umberto e i suoi compagni.

Questi i gironi del torneo in terra calabrese:

Pool A: Francia, Belgio, Olanda

Pool B: Italia, Portogallo, Germania e Spagna

Mentre questo è il programma delle partite:

31/03: Italia-Spagna (16.30)

01/04: Italia-Germania (ore 16.30)

02/04: Italia-Portogallo (ore 16.30)

03/04: semifinali

04/04: finali

Tutte le partite potranno essere seguite in diretta streaming sul canale Youtube della Federvolley