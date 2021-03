Omofobia, Tidei (Iv): Calendarizzare legge, da Lega atteggiamento fuori dalla realtà

NewTuscia – ROMA -Riceviamo e pubblichiamo.

“Il disegno di legge contro l’omotransfobia va calendarizzato subito in commissione Giustizia al Senato”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “La Lega non può fare dei diritti una questione che addirittura mette in pericolo il Governo.

Basta strumentalizzazioni e ideologie: bisogna lavorare per trovare la più ampia convergenza in Parlamento. La civiltà di un Paese non si misura dalla negazione dei diritti, ma dalla loro estensione. E’ impensabile ritenere quello dei diritti delle persone Lgbt un tema divisivo e ideologico. Divisivo e ideologico è chi vuole negare questi diritti”, conclude Tidei.