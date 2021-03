Montefiascone, Paolo Manzi aderisce a Forza Italia

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Riceviamo e pubblichiamo.

Questa mattina Paolo Manzi, a conclusione di un incontro con il Sottosegretario Francesco Battistoni e con il commissario provinciale Andrea Di Sorte, ha formalizzato la sua adesione al movimento politico di Forza Italia.

Paolo Manzi, classe 1982, già assessore al Comune di Montefiascone, impegnato da sempre nel mondo delle associazioni, è stato tra i più votati alle ultime elezioni amministrative.

“Per me è un ritorno a casa, la mia prima tessera è stata proprio quella di Forza Italia – ha dichiarato Manzi –. Sono diversi mesi che sto riflettendo sul mio percorso politico, e credo che questa decisione sia la migliore possibile per me e per le persone con cui da tempo mi dedico alla politica. Ho trovato un ambiente molto favorevole e positivo. Ho voglia di mettermi gioco da subito; sarà una sfida avvincente”.

Entusiasta il Sottosegretario Francesco Battistoni “Per noi Paolo rappresenta un valore aggiunto e si inserisce in quella fase di rinnovamento che il nostro partito ha avviato sul territorio. Si tratta di un giovane che ha maturato già esperienza amministrativa, non è un fatto di poco conto. Chi ha capacità e competenze è sempre benvenuto in Forza Italia”.

Commenta l’ingresso di Paolo Manzi anche il commissario Provinciale Andrea Di Sorte “Conosco Paolo da tempo, è stato un bravissimo assessore comunale. Si era avviato con lui un dialogo da alcuni mesi, ed oggi si è concretizzato il suo ingresso. Forza Italia sta lavorando molto in ogni singolo Comune della Provincia, stiamo costruendo una rete di amministratori locali coesa e preparata, e Paolo farà parte di questo progetto. Sono convinto potrà darci una grossa mano, a 360 gradi su tutto il territorio. Con lui ci siamo rafforzati”