Manifestazione contro il decreto Sostegni che esclude ogni tipo di ristoro ai lavoratori stagionali agricoli

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi 31 marzo 2021, i lavoratori agricoli unitamente al gruppo dirigente di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, sono in piazza a Roma per manifestare contro il decreto sostegni che esclude ogni tipo di ristoro ai lavoratori stagionali agricoli.

I lavoratori Agricoli (dell’agriturismo e florovivaismo) nel 2020 hanno perso milioni di giornate di Lavoro.

Chiediamo al Governo i seguenti provvedimenti:

La garanzia per l’anno 2020, di riconoscere le stesse giornate di lavoro agricolo svolte nel 2019;

Un Bonus ai lavoratori dell’agricoltura stagionali compatibile con il reddito di emergenza;

L’estenzione della NASPI ai dipendenti a tempo indeterminate di imprese cooperative e dei loro consorzi;

“Clausola di Condizionalità Sociale “ nel riconoscimento della PAC;

Contrarietà all’utilizzo dei Voucher in Agricoltura;

Rinnovare rapidamente i contratti provinciali.

Ricordiamo a tutti e in particolare alla politica, che le lavoratrici e i lavoratori sono da considerarsi essenziali sempre, non solo quando è stato richiesto a loro di continuare a lavorare, garantendo per mesi il cibo sulle tavole di tutti. Oggi a questi lavoratori, che tutti i giorni si spezzano la schiena sui campi, vanno garantiti i diritti contrattuali, un reddito dignitoso e sostegni adeguati come altre categorie di lavoratori.

Se le nostre proposte non troveranno risposte, ci saranno altre iniziative di mobilitazione.

Il Segretario Generale

FAI CISL LAZIO

Claudio Tomarelli