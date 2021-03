Farmacia comunale, l’ex sindaco De Luca condannato

NewTuscia – BASSANO ROMANO – Si è chiuso nei in questi giorni davanti al collegio presieduto dal giudice Silvia Mattei, il processo a carico dell’ex sindaco di Bassano Romano e la coimputata Lucia Liberati, per le vicende relative alla farmacia Comunale tra il 2010 e il 2011. Lui, l’88enne Luigi De Luca, condannato ad un anno e mezzo, la posizione di lei invece è stata prescritta.

La difesa è pronta a ricorrere in appello, dato che nel corso del procedimento sarebbe emerso, e riconosciuto, che lo scopo dell’anziano neurologo sarebbe stato quello di realizzare un servizio pubblico, cosa poi avvenuta, per il comune. Il progetto dello storico sindaco di Bassano Romano, che prevedeva il 49% da dare ai privati di 690mila euro, rivelandosi impraticabile da applicare, fu comunque portato avanti dalle amministrazioni successive nonché antagoniste. La farmacia fu venduta nel 2019 ma a 400 mila euro in meno. Il prezzo fissato da De Luca, secondo la difesa, sarebbe entrato nelle casse del Comune.

Pur non essendoci intenti personali, i giudici hanno valutato la procedura irregolare; De Luca era stato accusato di favorire con le quote della Farmabassano srl la famiglia Bono, imprenditori di origini siciliane, che avrebbero dovuto gestire il 49% del capitale a patto di assumere la figlia nella farmacia. La prima gara non era andata bene essendo slittato il prezzo delle quote da 300mila euro a 690mila dopo un parere legale, così, su suggerimento dell’ex sindaco, si è proceduto ad una trattativa privata, dato che la farmacia sarebbe servita alla comunità. Alla seconda gara il solo partecipante era De Bono, aggiudicandosela, ma nel frattempo la farmacia privata aveva proceduto con un ricorso al Tar.

La famiglia in questione è stata condannata con il rito abbreviato a pene che vanno da un anno e mezzo a due.