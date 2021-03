Angeli (FI): “Benvenuto a Manzi, valore aggiunto per progetto politico azzurro”

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Riceviamo e pubblichiamo. NewTuscia – MONTEFIASCONE – Riceviamo e pubblichiamo.

Un caloroso benvenuto a Paolo Manzi nella famiglia di Forza Italia di Montefiascone. Il suo ingresso è un importante tassello nel quadro della riorganizzazione che sta avvenendo nel partito a livello locale.

Stiamo lavorando per formare un gruppo di persone competenti, capaci, moderate, oneste e appassionate di politica, e l’adesione di Paolo è senza dubbio un valore aggiunto. Sarà un piacere poter lavorare con lui all’interno di Forza Italia.

Non appena le normative lo consentiranno, ho intenzione di organizzare un incontro con tutti i nuovi aderenti e simpatizzanti per parlare del futuro della nostra città, anche in vista delle prossime elezioni amministrative.

Andrea Angeli, commissario comunale di FI a Montefiascone