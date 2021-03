Valorizzare le potenzialità dei giovani, il progetto di Caprarola

“Giovani in Azione 1.0” è un progetto per valorizzare lo spirito d’iniziativa delle nuove generazioni

NewTuscia – CAPRAROLA – A Caprarola un progetto per valorizzare le risorse e le potenzialità della comunità, mettendo al centro l’energia delle nuove generazioni. Questo è “Giovani in Azione 1.0“, promosso da Agricap srl in collaborazione con il Comune e volto a esprimere lo spirito d’iniziativa e la partecipazione attiva dei giovani all’ideazione e alla realizzazione di attività, con piena autonomia decisionale e massima apertura creativa.

“Giovani in Azione 1.0” nasce dalla necessità di potenziare le realtà giovanili presenti sul territorio, al fine di promuovere la vita associativa, animare la comunità locale ed elaborare idee innovative, nonché per incoraggiare lo spirito di iniziativa e lo svolgimento di attività socio-culturali, sportive, formative, didattiche, artistiche e ambientali. Un progetto fortemente innovativo che si colloca all’interno di una moderna struttura come il Palazzo della Cultura di Caprarola, in grado di consentire ai giovani di esprimere al meglio la loro creatività, favorire l’integrazione e contribuire significativamente allo sviluppo di forme di aggregazione.

Spingendo i ragazzi alla collaborazione, si agevolano i processi di gruppo e si stimola l’intelligenza sociale, ovvero la capacità di relazionarsi con gli altri in maniera efficiente, costruttiva e socialmente compatibile. L’inevitabile crescita dei giovani in termini culturali, sociali, emotivi e morali, derivante da questo lavoro creativo, gestionale e di responsabilità strutturato per obiettivi, consentirà loro di acquisire importanti competenze professionali e formative, di strutturare e maturare le personalità individuali nel rispetto degli altri e di stimolare la partecipazione e l’impegno sociale e civile.

La partecipazione è aperta a tutti i giovani della Tuscia e gli interessati devono inviare entro venerdì 9 aprile 2021 un messaggio WhatsApp al numero 348.9001525 oppure una mail a info@agricap.org. Data e modalità dell’incontro saranno comunicate successivamente, in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria. Per ulteriori informazioni: www.agricap.org.

COMUNE DI CAPRAROLA