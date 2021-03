Omicidio Arcuri, ieri la testimonianza di Andrea Landolfi

NewTuscia – VITERBO – L’udienza di ieri si è conclusa con le dichiarazioni spontanee di Andrea Landolfi. L’ex pugile 32enne imputato di omicidio volontario e omissione di soccorso per la morte della fidanzata Maria Sestina Arcuri, ha ricostruito, davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Gaetano Mautone, i fatti accaduti a cavallo tra il 3 e il 4 febbraio 2019.

Andrea, il figlio e Maria Sestina si sarebbero recati a pranzo a casa della nonna di lui, Maria avrebbe “messo il broncio” alla risata e al commento di Landolfi per una foto su Facebook di una ex con una persona. Quando il piccolo avrebbe spento il telefono della giovane, lei si sarebbe arrabbiata bestemmiando e Landolfi, portando fuori il figlio per non mettersi a discutere avrebbe incontrato il ragazzo con un ritardo mentale del pub, infatuato della giovane donna. Lei nel frattempo gli avrebbe mandato sul cellulare la loro prima fotografia, con scritto ‘Ti prego torna a casa, scusami”. Si sarebbero poi diretti al pub, con tanto di video che li ritraggono abbracciati.

Andrea, un po’ brillo avrebbe detto al cameriere di aver ritrovato la felicità per poi segnarsi con il figlio al karaoke. Con lo guardo avrebbe ricambiato il sorriso della cameriera che guardava padre e figlio giocare, sarebbe bastato questo secondo la sua versione, insieme ad un calice di vino rovesciato dal piccolo per far esplodere la gelosia di Maria Sestina.

Lo avrebbe accusato di provarci con la cameriera che versava altro vino dopo aver pulito quello finito a terra. “Sei uno stronzo, mi hai tradito pure con questa, ci sei andato a letto, io vado a dormire in un b&b’. Mentre io e il bambino andavamo a cantare, perché ci hanno chiamato, lei è uscita seguita dal giovane col ritardo mentale, poi è rientrata insistendo con la scenata di gelosia”.

A casa della nonna la lite sarebbe continuata, dopo aver messo a letto il bambino, Landolfi sarebbe sceso da Maria, sul ballatoio lei “si è fermata davanti a me, puntandomi il dito sul petto e dicendo ‘tu ci sei stato a letto’. più avanzava, più io indietreggiavo”, cercava di calmarla parlandole dell’importanza dell’incontro tra lei e suo figlio, della nuova casa, e del lavoro, ma poi con una battuta l’avrebbe portata all’esasperazione.

“Le ho detto ‘finiamola qua, ti amo, ti amo senza fine, ma ho fatto una battuta: ‘La cameriera del pub comunque non era bruttissima’. Lei mi ha risposto ‘ma vaffanculo’ e dato una spinta. Me la sono vista venire contro e mi sono aggrappato non so come al suo braccio destro. L’ho vista come se venisse sopra di me. Ho sentito un botto, poi un altro botto, poi il botto che ho fatto io finendo contro lo spigolo del camino”.

All’inizio lui era arrabbiato e lei si è scusata, ma poi accorgendosi che la ragazza perdeva sangue da un orecchio ha chiamato la zia a Campagnano che a sua volta lo avrebbe indotto a chiamare l’ambulanza. Maria andava da una stanza all’altra dicendo che voleva dormire e continuava a scambiarlo per il figlio. All’arrivo dei soccorsi, sopraggiunti senza medici, per stare il più possibile vicino alla fidanzata avrebbe mentito dicendo di non avere la macchina e poter salire sull’ambulanza.