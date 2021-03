Grancini (Fdi): “Interventi in città: si approvi un nuovo regolamento basato sulla programmazione”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Quanto segnalato questa mattina dal sindaco Giovanni Arena in merito ai lavori in corso lungo il marciapiede di Ponte dell’Elce da poco inaugurato, ripropone con forza la necessità di porre mano ad un nuovo Regolamento dei ripristini a cui ci obbliga non solo il buon senso ma una idea di città che faccia della programmazione e della sostenibilità degli interventi, soprattutto a livello di strade e mobilità, il centro della propria attività amministrativa.

In questi anni, abbiamo assistito a un continuo proliferare di cantieri grandi e piccoli che andava ad intervenire a lavori appena conclusi da parte del cantiere precedente arrecando danno non solo al traffico e ai pedoni, spesso costretti ad autentiche gimkane, ma agli investimenti in termini di recupero e decoro urbano che dovrebbero essere quelli a cui porre più attenzione quando si amministra una città.

Esemplare è il caso di via Garbini che, a fronte di un investimento di un milione di euro, è stata fatta oggetto di continui interventi successivi alla sua sistemazione rendendola quella che è oggi.

Lo strumento regolamentare utile alla programmazione oggi vigente non consente di ovviare a questi problemi.

Urge procedere alla redazione di un nuovo regolamento che come gruppo di FDI abbiamo studiato ed è a disposizione della maggioranza e quindi degli organi amministrativi per la sua discussione e approvazione.

Ogni giorno perso è un danno potenziale per Viterbo.

Noi, come sempre, ci siamo.

Gianluca Grancini

Consigliere comunale Fratelli d’Italia