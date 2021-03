Tentato furto all’Unieuro, fermate due persone

NewTuscia – VITERBO – Fermati e denunciati dai carabinieri; un uomo e una donna sono stati colti in flagrante mentre tentavano di portare via oggetti dall’Unieuro in via Garbini.

L’episodio si è verificato all’inizio della scorsa settimana. Prendendo alcuni oggetti esposti sugli scaffali del negozio, avrebbero tentato di uscire senza pagare senza però riuscire a passare inosservati. A quel punto avrebbero provato a disfarsi della merce all’interno del negozio per poi darsi alla fuga, ma sono stati fermati poco dopo dalle forze dell’ordine e condotti in caserma.