A Tarquinia torna il tandem Namo-Belle Hélène

NewTuscia – TARQUINIA – Un tandem per Pasqua: e no, non si tratta di una passeggiata di coppia in bici in questo bel clima di primavera (anche se ci sta comunque benissimo!). Torna, in un’edizione speciale pensata appositamente per queste festività, la box gustosissima firmata Namo Ristobottega e Belle Hélène.

In questa Settimana santa ancora priva di visite a pasticcerie e ristoranti, Tizana e Francesca propongono una soluzione per l’asporto che tanto successo ha avuto l’inverno scorso, abbinando un piatto ideato dalla cucina di Namo con un dolce frutto della creatività di Belle Hélene.

Così, da martedì sarà possibile ricevere in casa per cena un succosissimo Pulled Pork, marinato per ventiquattro ore in brodo vegetale salsa di soia e cotto in affumicatura con trucioli di ciliegio fino a 68 gradi al cuore con finitura in triplo stato di foil fino a 72 gradi al cuore e, infine, pullato con artiglio di orso. Il tutto dentro un panino soffice ai mirtilli e sesamo e accompagnato con insalata di cavolo dell’Azienda Borzacchi condita con dressing al miele.

E per il dolce? Beh, come nella migliore tradizione delle feste, deve esserci una sorpresa! Per cui, ordinando la box arriverà un dolce “segreto” via via diverso firmato Francesca Castignani. Una sorta di dolcissimo “appuntamento al buio”!

La box in edizione limitata è quindi consigliatisima la prenotazione, anche con discreto anticipo, da lunedì 29 marzo. L’iniziativa scatta martedì e prosegue per tutta la settimana. Per Pasquetta la box è disponibile anche per il pranzo, con prenotazioni entro sabato.