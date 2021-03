Tarquinia, operatori del Lido di Tarquinia ancora in tv. Vince il turismo di prossimità

NewTuscia – TARQUINIA – Tarquinia ancora in tv. Il tg 1, nella principalissima edizione delle 13:30, ha infatti dedicato un servizio all’ambito del turismo estivo tarquiniese. A parlare due operatori delle agenzie immobiliari del Lido, Massimiliano Navarra di Navigatori e Laura Liguori di Coldwell Banker, che con il giornalista Rai Lorenzo Santorelli hanno parlato di come il turismo di prossimità sia fiorente.

Massimiliano Navarra ha illustrato una delle tipologie di abitazione in affitto più classica, mostrandone caratteristiche e prezzi medi, ed indicando come vari contratti siano stati stipulati già dallo scorso Dicembre. Trend confermato anche da Laura Liguori, che ha indicato come ci sia stato un forte aumento di richieste, contemporaneo ad una contrazione dell’offerta, in quanto rispetto al passato sono aumentati i proprietari di seconde case che decidono di trascorrere proprio al Lido di Tarquinia le loro vacanze.

Positività anche nelle parole di Giovanni De Angelis della struttura “Tamurè”, che ha auspicato come anche quest’anno la stagione si preannunci florida, sperando che si inizi già da Maggio, complice anche il bel tempo.

Tarquinia Lido dunque di nuovo in tv: solo pochi giorni fa’ anche il Tg 3 si era occupato delle agenzie immobiliari del litorale e dei flussi turistici, che lasciano ben sperare per questa estate 2021.