Goccia, Cocca e Rori: adottiamoli!

NewTuscia – Nessuno ormai si ricorderà di loro 3. Sono GOCCIA, COCCA e RORI. Sono nati in canile da mamme diverse, entrate incinte, e sono cresciuti tutti insieme in quel box: Il primo appello per loro lo facemmo che avevano tre mesi appena, erano tre cucciolini deliziosi, ma nessuno MAI ci ha chiamato per loro.

Oggi hanno quasi 3 anni, sono diventati tre cani spaventatissimi, perchè per loro non c’è mai stato niente, non conoscono assolutamente niente del mondo fuori da quel box, l’essere umano per loro è solo qualcuno che porta del cibo e pulisce dove sporcano, nessuno ha mai avuto tempo di coccolarli o giocare con loro e così sono diventati diffidenti e timorosi, contano solo uno sull’altro, se ne stanno tutti appiccicati a proteggersi a vicenda, quasi che la loro paura sia stata contagiosa. Il canile non fa bene a nessun cane, figurarsi a delle creature che sono vissute dalla nascita nell’isolamento sociale.

Oggi la loro adozione è ancora più difficile di tre anni fa. E dalla loro non hanno nemmeno la bellezza…sono tre cani “normali”, niente di eccezionale, ma possiamo assicurarvi che hanno estremo bisogno di una famiglia ciascuno, che insegni loro cosa è la vera vita, cosa significhi essere amati, quindi chiediamo un’ADOZIONE DEL CUORE per ognuno di loro. Vogliamo provarci, aiutateci!

RORI è il maschio tricolore, taglia mediogrande, COCCA la femmina a pelo raso color miele, anche lei taglia mediogrande, mentre GOCCIA è la femmina color miele e bianco a pelo ruvido, un pò più piccola degli altri, taglia media.

Adottabili separatamente.