Fondo Anticrisi. Zani, Tendercapital: “Prestiti da 40 mld a 3.500 aziende ossigeno per economia e per tenuta del sistema sociale”

«Da quanto emerge – continua Zani – la procedura sarà semplice e priva di lungaggini burocratiche e favorirà, di fatto, un’immissione massiccia di liquidità nel sistema economico italiano che, data l’attuale fase storica, ha bisogno di ulteriori aiuti per superare lo choc pandemico. La doppia direttrice di intervento pensata dal Mef va nella direzione auspicata dalla maggior parte dei player economici fin dall’inizio della crisi, erogando risorse alle aziende sane che prima della pandemia non erano in difficoltà e, al contempo, sostenendo le più solide con l’ingresso dello Stato in quota minoritaria nel capitale sociale».