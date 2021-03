Un super Baschirotto salva la Viterbese in extremis al Rocchi, finisce 2-2

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese pareggia 2-2 nel finale, al Rocchi. Dopo essere passata in vantaggio con Murilo si è letteralmente seduta nella ripresa, subendo la rimonta del Potenza che, prima con Romero e poi con Salvemini, ha messo a segno due reti. Poi, quando la situazione si stava mettendo malissimo per la Viterbese, è arrivata in pieno tempo di recupero la rete di testa del solito Baschirotto, che in mischia di testa ha messo in rete alle spalle del portiere del Potenza Marcone, dando un prezioso pareggio alla Viterbese in chiave salvezza. Sabato partita proibitiva sul campo del Catania.

Passiamo alle formazioni:

VITERBESE.Daga, Mbende, Baschirotto, Simonelli, Tounkara, Palermo, Murilo, Salandria, Urso, Adopo, Camilleri.

A disposizione di Mr.Roberto Taurino: Bisogno, Bianchi, Bezziccheri. Ricci, De Santis, Falbo, Sibilia, Rossi, Ammari, Menghi, Besea, Porru.

POTENZA: Marcone, Conson, Coccia, Romero, Ricci, Mazzeo, Gigli, Zampa, Nigro, Coppola, Bucolo.

A disposizione di Mr. Fabio Gallo: Santopadre, Brescia, Noce, Panico, Sandri, Lauro, Salvemini, Fontana, Di Livio, Volpe, Di Somma, Bruzzo.

Arbitro:Enrico Maggio di Lodi

Assistenti: Stefano Montagnani di Salerno e Michele Somma Giuseppe di Castellammare di Stabia

Quarto Uomo: Giuseppe Collu di Cagliari

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 2° la Viterbese passa in vantaggio con Murilo servito in area di rigore da Baschirotto, che conquista un pallone sulla linea di fondo, e serve un rasoterra il giocatore che mette in rete a porta vuota.

Al 6° punizione dal vertice dell’area di rigore della Viterbese. Si incarica Mazzeo, che mette in mezzo all’area un traversone in un area gialloblù affollata. Gigli del Potenza da un metro colpisce il palo.

All’8° Viterbese pericolosa in area di rigore con Urso che serve Tounkara, che viene anticipato di un soffio dai difensori del Potenza.

Al 22° tiro di Romero del Potenza dai 20m che si perde di poco alta sopra la traversa.

Al 23° Viterbese vicina al 2-0 con un gran tiro di Baschirotto che dai 20m impegna il portiere del Potenza Marcone, che devia in corner. Il tiro seguente per i gialloblù è senza esito.

Al 27° corner per il Potenza senza esito, la difesa gialloblù libera.

Al 30° cambio nel Potenza: esce Coccia al suo posto entra Bruzzo.

Al 33° grande parata di Daga su tiro ravvicinato di Romero del Potenza.

Al 34° Viterbese vicina al 2-0 con Murilo che servito da Urso tira in porta in diagonale, ma colpisce il palo interno ed il pallone finisce sulle mani del portiere Marcone del Potenza.

Al 36° contatto in area di rigore del Potenza con Tounkara che viene strattonato in area da un difensore. L’arbitro lascia giocare e partono proteste dalla panchina gialloblù.

Al 37° viene ammonito Murilo della Viterbese per un intervento a centrocampo.

Al 44° corner per il Potenza senza esito. L’arbitro fischia un fallo in attacco.

Al 46° Viterbese vicina al 2-0 con un tiro di Palermo, deviato in corner dalla difesa ospite.

Al 47° calcio d’angolo per la Viterbese. Pallone scodellato in area Tounkara liscia il pallone che si perde sul fondo.

La prima frazione di gioco termina con la Viterbese in vantaggio per 1-0 grazie ad una rete di Murilo.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 2° rete di Romero del Potenza che, servito in area di rigore della Viterbese, ha messo in rete.

Al 3° calcio d’angolo per gli ospiti senza esito, il pallone sfila sul fondo.

Al 5° calcio d’angolo per gli ospiti senza esito.

Al 6° parata di Daga su un insidioso cross di Mazzeo in area di rigore.

Al 7° tiro di Murilo della Viterbese che va sull’esterno della rete.

All’8° infortunio occorso a Gigli del Potenza in una mischia in area della Viterbese.

Al 10° tiro di Simonelli della Viterbese che esce di poco fuori dal palo destro della porta lucana.

Al 12° gomitata in faccia a Murilo da parte di Conson, ma l’arbitro lascia correre.

Al 14° viene ammonito Nigro del Potenza per gioco falloso.

Al 19° tiro Urso dalla distanza che si perde alta sopra la traversa.

Al 22° calcio d’angolo per la Viterbese senza esito.

Al 24° viene ammonito Zampa del Potenza per fallo sul Murilo.

Al 25° cambio nel Potenza: esce Mazzeo; al suo posto fa ingresso Salvemini.

Al 31° il Potenza passa in vantaggio con Salvemini che mette in rete su una ribattuta corta di Daga.

Al 35° doppio cambio nella Viterbese: escono Adopo e Simonelli; al loro posto entrano Rossi e Bezziccheri.

Al 37° corner per la Viterbese senza esito, il cross si perde sul fondo.

Al 42° cambio nella Viterbese: esce Salandria; al suo posto fa ingresso Sibilia.

Al 43°espulso Nigro per somma d’ammonizioni per fallo sul Baschirotto.

Al 44° esce Ricci e al suo posto entra Noce.

Al 45° calcio d’angolo per la Viterbese, il Potenza si rifugia in corner.

Al 47° la Viterbese pareggia 2-2 con una rete di Baschirotto nel finale gara.

RISULTATI DELLA 32° GIORNATA

CAVESE-CATANIA 0-2

BARI-PAGANESE 2-0

VIBONESE-TERAMO 3-1

AVELLINO-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

BISCEGLIE-TERNANA 0-1

VITERBESE-POTENZA 2-2

TURRIS-CATANZARO

PALERMO-FOGGIA RINVIATA PER COVID

RIPOSA LA JUVE STABIA

CLASSIFICA

TERNANA 75

AVELLINO 63

BARI 55

CATANZARO 54

JUVE STABIA 49

CATANIA 49 (-29

FOGGIA 47

TERAMO 42

CASERTANA 41

PALERMO 39

VITERBESE 36

MONOPOLI 34

VIRTUS FRANCAVILLA 34

POTENZA 32

VIBONESE 31

PAGANESE 27

BISCEGLIE 24

CAVESE 16

PROSSIMO TURNO

CASERTANA-PALERMO

CATANIA-VITERBESE

TERAMO-TURRIS

TERNANA-AVELLINO

VIBONESE-BARI

VIRTUS FRANCAVILLA-CAVESE

CATANZARO-BISCEGLIE

POTENZA-JUVE STABIA

FOGGIA-MONOPOLI

RIPOSERA’ LA PAGANESE