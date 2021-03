Incidente mortale sulla Tuscanese: muore 40enne

NewTuscia – VITERBO – Drammatico incidente ieri sera intorno alle 21.20 sulla provinciale Tuscanese.

Una BMW ed un mezzo furgone sono entrati in collisione frontale per cause che sono ancora in corso di accertamento.

Purtroppo nell’incidente, molto cruento, malgrado vari tentativi di rianimarlo, è deceduto P.S. di 40 anni. Due donne originarie di Monterazzano, invece, sono rimaste gravemente ferite e portate all’ospedale di Belcolle in codice rosso.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 i vigili del fuoco e la Polizia stradale che ha provveduto a gestire il traffico sulla Tuscanese che è rimasto bloccato in entrambe le direzioni di marcia.

Distrutti completamente i due veicoli.