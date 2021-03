Baschirotto show, male Daga nel secondo gol: Pagelle Viterbese-Potenza

NewTuscia – VITERBO / Le pagelle di Viterbese-Potenza

Daga, 5.5. La bella parata del primo tempo è da considerare, ma nel vantaggio ospite si fa sfuggire il pallone troppo facilmente

Urso, 6. Nel primo tempo salta l’avversario con grande facilità e serve a Murilo un pallone d’oro che l’esterno brasiliano ribadisce sul palo. Nel secondo cala fisicamente

Mbende, 6. In campo al posto di Markic, non rischia e non demerita, neanche in occasione delle reti rosso-blù

Camilleri, 5.5. Leggero calo rispetto alle prime eccellenti apparizioni. Nella rete di Romero perde la marcatura e arriva in ritardo

Baschirotto, 7.5. Primo tempo da star, vince il duello fisico col diretto avversario e manda Murilo in gol per poi sfiorarlo personalmente con una splendida azione palla al piede. Quando nel secondo tempo sembra in calo rispunta dal nulla sull’ennesimo gol da palla inattiva. E’ l’uomo del destino.

Palermo, 6. Meglio nel primo tempo dove tocca più palloni e li pulisce con la consueta tecnica individuale. Cala nella ripresa (come tutti i compagni)

Adopo, 6. Nel primo tempo è uno dei migliori per recupero palloni, nel secondo cala d’intensità e ne perde due sanguinosi

Salandria, 6. Come i due compagni di squadra, importante in interdizione, meno nella costruzione

Murilo, 7. E per fortuna che non era al top… Fase di non possesso palla da professionista vero, il gol è soltanto la ciliegina sulla torta

Tounkara, 5.5. Anonimo, non incide e tiene pochi palloni per far salire la squadra

Simonelli, 6. Sufficienza di stima e per le due fiammate del primo tempo, nel secondo sparisce dalla scena

Bezziccheri s.v

Rossi s.v

Sibilia s.v

