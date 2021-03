Strada Cuculo, manutenzione stradale. Divieto di circolazione lunedì 29 marzo

NewTuscia – VITERBO – stradale, divieto di circolazione in strada Cuculo lunedì 29 marzo, a partire dalle ore 8, eccetto residenti e autorizzati. NewTuscia – VITERBO – stradale, divieto di circolazione in strada Cuculo lunedì 29 marzo, a partire dalle ore 8, eccetto residenti e autorizzati.

A darne notizia ai cittadini è l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini, che spiega: “Si sta provvedendo a una serie di interventi, tra cui la sistemazione di buche, il ripristino di tratti stradali e di marciapiedi dissestati.

I lavori in strada Cuculo erano stati inizialmente previsti per lo scorso 25 marzo. Abbiamo procrastinato di qualche giorno l’intervento per un impedimento della ditta” (ord. n. 152 del 26/3/2021, settore LLPP).