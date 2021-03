Il punto sulla giornata numero 32 di campionato (Serie C)

Maurizio Fiorani

NewTuscia- VITERBO

La Viterbese, dopo l’importante pareggio esterno per 1-1 sul difficile campo del Foggia grazie ad una rete di Baschirotto, si appresta ad affrontare in casa il Potenza in una partita che ha tutto il sapore di uno spareggio salvezza, con i calabresi allenati da Fabio Gallo (ex tecnico della Ternana), già impegnata mercoledì scorso nel recupero della gara con la Ternana, dove i lucani hanno perso per 2-0 con la lanciatissima capolista umbra ormai in Serie B.

La formazione di Taurino recupera l’esterno Oliver Urso che rientra dopo la squalifica, ma dovrà molto probabilmente fare a meno del difensore Markic affetto da problemi muscolari già nella gara di Foggia, al suo posto sarà impiegato Mbende che nella gara d’andata vinta dai gialloblù per 3-2 realizzò una dppietta. Una partita difficile e fondamentale per la Viterbese che, se riuscisse a conquistare una vittoria, avvicinerebbe la salvezza e la fatidica quota salvezza dei 40/42 punti.

La capolista Ternana dopo aver battuto la Vibonese in casa di misura 1-0 e regolato per 2-0 il Potenza mercoledì scorso, affronterà in trasferta il Bisceglie forte dei 12 punti di vantaggio sull’Avellino; i neroazzurri pugliesi sono reduci dalla battuta d’arresto proprio sul campo del Potenza e puntano a fare più punti possibili in queste ultime giornate di campionato.

Il Catania. dopo l’importante successo interno per 3-1 sull’Avellino, giocherà in trasferta sul campo della Cavese fanalino di coda, reduce dalla sconfitta esterna per 2-1 sul campo della Casertana che, a sua volta, giocherà sarà impegnata nella difficile sfida contro il Monopoli di Scienza.

Il Foggia, dopo il pareggio interno con la Viterbese, si recherà in trasferta sul campo del Palermo, una partita difficile per i rossoneri pugliesi che in trasferta si esprimono meglio.

La Vibonese dopo la sconfitta di misura per 1-0 sul campo della Ternana, ospiterà in casa allo stadio Luigi Razza la compagine del Teramo di Roberto Paci, reduce dalla sconfitta interna per 1-0 ad opera della Virtus Francavilla, una partita importante per calabresi della Vibonese in chiave salvezza, mentre per i biancorossi del Teramo sarà importante mantenere la zona play-off.

Il Catanzaro di Antonio Calabro, dopo aver battuto il Bari per 2-0, giocherà in casa della Turris: una partita importante per i giallorossi apparsi in grande spolvero in questo scorcio di campionato e in piena lotta per i posti più “elite” della zona play-off.

Il Bari di Carrera dopo la battuta d’arresto di Catanzaro, ospiterà allo stadio San Nicola la Paganese, compagine impelagata nella lotta per la salvezza a quota 27 punti reduce dalla sconfitta interna per 3-1 ad opera della Juve Stabia di Mr.Pasquale Padalino.

L’Avellino, dopo la brutta sconfitta per 3-1 sul campo del Catania, ospiterà in casa la Virtus Francavilla che ha il morale alto per il successo esterno sul campo del Teramo per 1-0. I biancoverdi vogliono mantenere saldo il loro secondo posto in classifica, molto importante in ottica Play-Off.

Il campionato si avvia al termine: mancano soltanto 6 partite della regular season, poi si passerà ai play-off. La Viterbese vuole esserci.

RISULTATI DELLA 32 GIORNATA

MONOPOLI-PALERMO rinviata per Covid

CATANIA-AVELLINO 3-1

CATANZARO-BARI 2-0

FOGGIA-VITERBESE 1-1

POTENZA-BISCEGLIE 2-1

TERNANA-VIBONESE 1-0

CASERTANA-CAVESE 2-1

TERAMO-VIRTUS FRANCAVILLA 0-1

PAGANESE-JUVE STABIA 1-3

RIPOSERA’ LA TURRIS

CLASSIFICA

TERNANA 72

AVELLINO 60

BARI 53

CATANZARO 51

JUVE STABIA 49

FOGGIA 47

CATANIA 46 (-2)

TERAMO 42

CASERTANA 41

PALERMO 39

VITERBESE 35

MONOPOLI 34

TURRIS 34

VIRTUS FRANCAVILLA 34

POTENZA 31

VIBONESE 28

PAGANESE 27

BISCEGLIE 24

CAVESE 16

PROSSIMO TURNO

VIBONESE-TERAMO

CAVESE-CATANIA

AVELLINO-VIRTUS FRANCAVILLA

BISCEGLIE-TERNANA

MONOPOLI-CASERTANA

VITERBESE-POTENZA

BARI-PAGANESE

TURRIS-CATANZARO

PALERMO-FOGGIA

RIPOSERA’ LA JUVE STABIA