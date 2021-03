Fabrizio Cravana: “Di quale Europa parliamo?”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“È l’Europa che ce lo chiede”, ci si sente dire così spesso.

Ma siamo sicuri che sia così?

Perché se per ‘Europa’ si intende la Comunità Europea, allora l’Europa è, o dovrebbe essere, l’insieme dei cittadini di ogni singola nazione che ne fa parte.

Come molti di noi, ho amici in diversi Paesi dell’Unione, in Germania, Inghilterra, Irlanda, Francia, per esempio, ed ho chiesto a ciascuno di loro, testualmente:

“perché ti interessa tanto che in Italia sia introdotta l’IMU sulla prima casa?”

Ebbene, tutti hanno risposto che non sapevano nemmeno di cosa io stessi parlando e che a loro non interessa nulla perché la loro vita rimarrebbe tale e quale a prescindere dal fatto che in Italia si paghi l’IMU sulla prima casa o su qualunque altra cosa.

Ho pensato allora che se, per ipotesi, in ogni Paese dell’Unione facessimo un sondaggio chiedendo alla gente se ha un interesse, anche minimo, che in Italia si paghi l’IMU sulla prima casa, per dirne una, la risposta sarebbe, con ottime probabilità, che non gliene importa nulla.

Allora, mi chiedo, se all’Europa della gente comune non importa nulla che l’Italia venga stritolata economicamente e fiaccata moralmente, a quale Europa interessa?

All’Europa delle elite bancarie e finanziarie, per caso?

Comunque non all’Europa dei Cittadini ma ad un ristrettissimo gruppo di persone, presumibilmente europee ma di questo non possiamo essere certi, che pur di perseguire i loro interessi non esisterebbero un istante a mettere sul lastrico milioni di persone.

E mi chiedo, ancora: perché i nostri governanti si piegano al volere di un ristrettissimo gruppo di persone e ce lo spacciano per volere dell'”Europa”?

Le risposte preferisco lasciarle a voi, miei cari Concittadini Italiani, le mie sarebbero quanto meno imbarazzanti. Posso però dire che la spregiudicatezza con la quale vengono prese certe decisioni e la leggerezza con cui alcuni alti esponenti delle nostre Istituzioni rilasciano certe dichiarazioni, mi dà la sensazione che si voglia proprio scatenare il caos, la lotta di classe, il dissidio fra cittadini.

Metterci insomma uno contro l’altro nella migliore tradizione politica in voga da sempre un po’ in tutto il mondo.

Il buon vecchio “divide et impera” funziona sempre, a quanto pare…

Fabrizio Cravana