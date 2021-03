Ecosantagata, riecco Alessio Ferrini: “Torno per finire quello la pandemia aveva bloccato”

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – L’Ecosantagata Civita Castellana riabbraccia Alessio Ferrini. Lo schiacciatore di Velletri, classe 1995, torna in rossoblù dopo un’esperienza in serie A2 con la maglia del Mondovì.

Ferrini aveva giocato a Civita Castellana l’anno scorso, nella squadra che stava dominando il suo girone di serie B prima che la pandemia di Covid sospendesse tutti i campionati. Trasferitosi in Piemonte, si è ritagliato uno spazio da titolare anche in serie A2, scendendo in campo 19 volte con 134 punti messi a referto.

Ora la nuova avventura in maglia Ecosantagata, in un roster Ferrini andrà a rinforzare il pacchetto degli schiacciatori a disposizione di coach Beltrame. “Sono tornato per finire quello che la pandemia aveva interrotto – dice il neoacquisto -. L’anno scorso stavamo facendo un grande campionato, poi siamo stati costretti a mollare tutto all’improvviso a causa del Covid. È bello essere qui un anno dopo, con l’obiettivo di riprendere da dove ci eravamo lasciati”.

Ferrini porta con sé un’esperienza importante maturata in una categoria superiore. “A Mondovì ero partito come riserva – spiega – poi sono diventato titolare e ho giocato molto. Mi sento pronto per dare subito il mio contributo qui a Civita Castellana, mi servirà solo un periodo di adattamento alla squadra e agli schemi”.

Sulla stagione dell’Ecosantagata, lo schiacciatore di Velletri si dice fiducioso. “Ho visto alcune partite e devo fare i complimenti ai miei compagni per come hanno saputo affrontare il momento d’emergenza, portando a casa prestazioni e punti importanti. Il potenziale della squadra c’è e il campionato è ancora molto lungo: credo che l’obiettivo della serie A3 sia alla nostra portata. Io sono venuto qui per questo”.

Ecosantagata Civita Castellana