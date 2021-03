Convegno su “Corridoio ferroviario trasversale Civitavecchia-Orte- Ancona

di Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – La trasmissione Fatti e Commenti di questa settimana, condotta da chi scrive e dal collega Gaetano Alaimo sugli schermi di Teleorte e già visibile su www.Teleorte.it e www.newtuscia.it, ospiterà un’intervista al presidente del Comitato per la riapertura della Ferrovia Storica Orte-Capranica- Civitavecchia di presentazione del Convegno “ Corridoio ferroviario trasversale Civitavecchia- Orte- Ancona, occasione di rilancio dell’Italia Centrale” che si svolgerà in modalità on line mercoledì 31 marzo.

Questa la sintesi della presentazione del convegno da parte del presidente Chiricozzi: “Il nostro comitato, come noto, è impegnato da tempo nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica e della politica sulla importanza di questa ferrovia per il trasporto merci, per il riequilibrio del territorio viterbese e lo sviluppo economico di tutto il Centro Italia.

Finalizzata a questa, abbiamo indetto per il giorno 31 marzo 2021 alle ore 18. Il Tema della riunione on line è: “ CORRIDOIO FERROVIARIO TRASVERSALE – CIVITAVECCHIA ORTE ANCONA – OCCASIONE DI RILANCIO DELL’ITALIA CENTRALE”.

prosegue Chiricozzi: “Abbiamo inviato alle Commissioni Camera e Senato, al Governo precedente e a quello attuale la proposta d’inserimento nel PNRR della linea ferroviaria Civitavecchia Orte. La Regione Lazio ha dal canto suo inserito il progetto ITALFERR nel Piano dei trasporti regionali ed ha proposto il suo inserimento nel PNRR soprattutto per il trasporto merci .

Hanno assicurato la presenza con una loro relazione il presidente del Censis Giuseppe De Rita, la senatrice Anna Donati coordinatrice della Associazione Mobilità Dolce, il prof Stefano Maggi presidente della Fondazione Cesare Pozzo, il presidente Trenitalia Michele Pompeo Meta, il presidente Autorità portuale del Mar Tirreno centro settentrionale Pino Musolino, ingegneri del trasporto ferroviario, rappresentanti delle istituzioni. Stiamo contattando politici, Presidenti Autorità Portuali di Civitavecchia e Ancona, presidenti degli Interporti, sindacati e associazioni culturali.”