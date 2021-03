Benito d’Ippolito: per i vent’anni di “Erinna”, un ringraziamento

NewTuscia – VITERBO – “Erinna” e’ la storica esperienza delle donne impegnate contro la violenza alle donne a Viterbo; qualche mese fa ha compiuto vent’anni. Il nostro stanco amico Benito D’Ippolito ha voluto scrivere questa caotica concione in righe frante a dire ancora una volta la sua e nostra gratitudine e vicinanza a Erinna, e chiamare chi queste righe per avventura leggera’ a sostenere ancora e ancora questa decisiva esperienza di solidarieta’ e di liberazione.

Riproponiamo la seguente breve scheda di presentazione redatta qualche anno fa: L’associazione e centro antiviolenza “Erinna” e’ un luogo di comunicazione, solidarieta’ e iniziativa tra donne per far emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza fisica e psichica e lo stupro, reati specifici contro la persona perche’ ledono l’inviolabilita’ del corpo femminile (art. 1 dello Statuto). Fa progettazione e realizzazione di percorsi formativi ed informativi delle operatrici e di quanti/e, per ruolo professionale e/o istituzionale, vengono a contatto con il fenomeno della violenza. E’ un luogo di elaborazione culturale sul genere femminile, di organizzazione di seminari, gruppi di studio, eventi e di interventi nelle scuole. Offre una struttura di riferimento alle donne in stato di disagio per cause di violenze e/o maltrattamenti in famiglia. Erinna e’ un’associazione di donne contro la violenza alle donne. Ha come scopo principale la lotta alla violenza di genere per costruire cultura e spazi di liberta’ per le donne. Il centro mette a disposizione: segreteria attiva 24 ore su 24; colloqui; consulenza legale e possibilita’ di assistenza legale in gratuito patrocinio; attivita’ culturali, formazione e percorsi di autodeterminazione. La violenza contro le donne e’ ancora oggi un problema sociale di proporzioni mondiali e le donne che si impegnano perche’ in Italia e in ogni Paese la violenza venga sconfitta lo fanno nella convinzione che le donne rappresentano una grande risorsa sociale allorquando vengono rispettati i loro diritti e la loro dignita’: solo i Paesi che combattono la violenza contro le donne figurano di diritto tra le societa’ piu’ avanzate. L’intento e’ di fare di ogni donna una persona valorizzata, autorevole, economicamente indipendente, ricca di dignita’ e saggezza. Una donna che conosca il valore della differenza di genere e operi in solidarieta’ con altre donne. La solidarieta’ fra donne e’ fondamentale per contrastare la violenza.

Per sostenere “Erinna” i contributi possono essere inviati attraverso bonifico bancario intestato ad Associazione Erinna, Banca Etica, codice IBAN: IT60D0501803200000000287042.

O anche attraverso vaglia postale a “Associazione Erinna – Centro antiviolenza”, via del Bottalone 9, 01100 Viterbo.

Per contattare direttamente “Erinna”: tel. 0761342056, e-mail: e.rinna@yahoo.it, onebillionrisingviterbo@gmail.com, facebook: associazioneerinna1998

Per destinare a “Erinna” il 5 per mille inserire nell’apposito riquadro del modello per la dichiarazione dei redditi il seguente codice fiscale: 90058120560]

Cara Anna, cara Valentina, care tutte di “Erinna”,

lungo questi vent’anni

quanto dolore le vostre orecchie hanno dovuto assorbire e filtrare

quanto pianto e’ fluito dagli occhi di altre ai vostri occhi

quante ferite nel cuore

quante spine quante punte di ferro piantate nella carne e nell’anima che sono una cosa sola

e voi con l’arte vostra una ad una le avete estratte

lavando e medicando le carni straziate le anime sconvolte

lavando e medicando il mondo fibra a fibra

amorosamente restituendo verita’ e valore e forza e vita a tutte le vittime

contrastando ogni rassegnazione ogni subalternita’ ogni silenzio ogni menzogna

denunciando ogni complicita’ con gli oppressori

gli oppressori combattendo con tutte le forze

con la parola con il braccio con il respiro

con l’unione con la condivisione che protegge e schiude e germoglia

che riconosce e resiste che chiama e che salva

con cuore di fiamma e sguardo di diamante

quante le cose dette e sentite e quelle che non si possono dire

perche’ sono insostenibili

e un gesto e uno sguardo sono gia’ troppo e mai abbastanza

quante le azioni buone compiute

quante le vittorie silenziose e le maceranti sconfitte

quante relazioni di riconoscimento e aiuto avete tessuto

e quanti necessari conflitti avete aperto

e quanto siete state amate dalle vittime

e quanto odiate dai poteri assassini dai poteri complici

dai poteri indifferenti al dolore altrui

e quanta fatica avete durato

la fatica che conoscono solo le persone che avete aiutato

quanta fatica e quanti torti subiti e denunciati

e quante volte siete state inascoltate mentre dicevate la verita’ che dire occorreva

e chiamavate alla lotta per la liberazione comune dell’umanita’ intera

e anche questo e’ indicibile

perche’ questo vostro fare e consistere e convocare va oltre le parole

e insieme quanto conforto lungo questo fiume lungo vent’anni

in cui non ci si bagna due volte

avete donato a tante e tanti

quanto avete resistito

ed insegnato a resistere

a contrastare il male

ad opporsi al fascismo dei maschi

e a tutte le oppressioni

ed insieme avete saputo anche chiamare

alla scuola della gioia che spezza le catene

alla mensa della disperata speranza che illumina e insorge

alla sapienza che dal cuore scaturisce

limpida fonte delle acque e chiare e fresche e dolci

che lavano e medicano e nutrono

vi ho visto soccorrere le persone che erano state abbandonate

sul margine del baratro e che nessuno vedeva

vi ho visto camminare e camminando fare veri i sogni

vi ho visto guidare la danza della felicita’ avvenire

se un avvenire avra’ l’umanita’

molte volte ho pensato che la vostra lotta

e’ l’albero e il centro del mondo sognato e vivente

e il cuore pensante e pulsante di tutte le lotte necessarie

non credo che l’umanita’ potra’ mai essere libera e felice

se voi non vincerete

anche a me avete donato

un sorso d’acqua una scintilla

di bene un respiro

di verita’

volevo dirvelo

e dirvi ancora grazie.

Benito D’Ippolito