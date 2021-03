Tutela ambientale: Fratelli d’Italia lancia il sondaggio sulla gestione rifiuti

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Uno dei temi da sempre nell’agenda di Fratelli d’Italia è la tutela ambientale.

Proprio nell’ottica di un impegno concreto nel settore, il circolo di Viterbo ha lanciato un sondaggio, presentato oggi in conferenza stampa, per conoscere le abitudini dei cittadini e le criticità nella gestione dei rifiuti urbani al fine di proporre un possibile miglioramento del servizio.

A descriverne finalità ed utilizzo il capogruppo Luigi Maria Buzzi, l’assessore comunale Laura Allegrini e il consigliere provinciale Gianluca Grancini.

Presenti anche il portavoce comunale Claudia Nunzi e il coordinatore comunale Enrico Lentini.

“Si tratta di una modalità utilizzata per la prima volta ed intende essere uno strumento di coinvolgimento diretto di chi la città la vive quotidianamente e potrà quindi fornire idee, proposte e consigli.

Il servizio di raccolta rifiuti, del quale è in affidamento il nuovo appalto, prevede circa 40.000 utenze, una suddivisione in tre fasce (centro storico, cinta centro storico e zona C esterna) ed un impegno annuale di 7.800.000 euro più Iva, oltre a 3 milioni per il conferimento, per un importo di 150 euro a tonnellata.

Si parla dunque di cifre importanti, per cui fornire uno strumento che possa servire ad un miglioramento del servizio e dunque ad un abbassamento dei costi è, senza dubbio, di fondamentale rilevanza.

Attraverso alcune domande specifiche, a partire dalla zona di residenza fino alle opzioni di conferimento e altri quesiti relativi alla raccolta differenziata, ciascuno potrà collaborare, in maniera fattiva, ad una crescita comune improntata al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, come pure a fornire indicazioni utili per un efficientamento delle modalità di raccolta.

Il questionario sarà fruibile fino al 9 aprile sulla pagina Fdi Viterbo al link https://bit.ly/3tQ8BI6 L’appello è per una massiccia partecipazione: l’opinione di ognuno è il contributo alla crescita di tutti.

Fratelli d’Italia Viterbo